(Pocket-lint) - Xiaomi heeft de lanceringsdatum voor zijn volgende reeks vlaggenschiptelefoons bekendgemaakt: De Xiaomi 12S-serie zal op 4 juli worden gelanceerd, en - uit de aankondiging op Twitter - blijkt dat je het op meerdere sociale media-platforms zult kunnen streamen.

De teaser afbeelding van Xiaomi toont heel duidelijk zowel Xiaomi als Leica's merk, waardoor het duidelijk is dat deze productlijn het co-branded Leica camera systeem zal hebben.

Via haar Chinese social media handle op Weibo, heeft Xiaomi onthuld welke modellen er in deze lancering zullen zitten. Het zal beschikken over drie modellen: Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro en Xiaomi 12S Ultra.

De 12S is een "klein high-end vlaggenschip", de 12S Pro is in wezen een bijgewerkte 12 Pro en de 12S Ultra is de top tier, ultra premium vlaggenschip telefoon met de beste camera's.

In de teaserafbeelding naast dit bericht zien we drie verschillende telefoons, waarbij het achterste model met de grootste camera-unit - waarschijnlijk de 12S Ultra - ook een groene leerachtige afwerking lijkt te hebben.

In een aparte tweet zijn de eerste beelden van de Leica-branded camera-units van de 12 Pro onthuld, en tonen hetzelfde ingetogen, doelgerichte ontwerp dat op de Xiaomi 12 Pro te zien is, maar met de Leica-moniker erop gestempeld.

Gezien de prominente aanwezigheid van het Leica-merk op de officiële lanceringsgrafiek, verwachten we dat alle drie de telefoons zijn uitgerust met vergelijkbare camera's van het Leica-merk.

De rest van de details moeten nog worden onthuld. Maar gelukkig hoeven we niet zo lang meer te wachten tot Xiaomi de bonen morst.

Geschreven door Cam Bunton.