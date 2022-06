Poco F4 gelanceerd: Voordeligste telefoon krijgt een facelift

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een paar maanden na de lancering van de GT-versie, heeft Poco de reguliere editie van de F4 gelanceerd. Net als vorig jaar wordt het toestel aangedreven door de Snapdragon 870-processor, maar het komt met een nieuw ontwerp.

De beslissing om opnieuw voor de Snapdragon 870 te kiezen, lijkt op de motivatie voor de Poco F3 uit 2021: snelheid, batterij-efficiëntie en prijs.

Hij wordt vergezeld door 6 GB RAM en 128 GB opslag of 8 GB RAM en 256 GB opslag, en is uitgerust met een bijgewerkte grote dampkamer om ervoor te zorgen dat hij lange tijd topprestaties kan leveren zonder oververhit te raken. Zoals bij elke snelle telefoon krijg je ook LPDDR5 RAM en UFS 3.1-opslag.

Zelfs het scherm heeft vlaggenschip-achtige kwaliteiten, met een vernieuwingsfrequentie van 120Hz en een piekhelderheid van 1300 nits op het 6,67-inch AMOLED-paneel, dat ook is voorzien van 360Hz touch sampling rates voor super responsieve interacties met het touchscreen.

Het wordt ook vergezeld door stereoluidsprekers aangedreven door Dolby Atmos om wat Poco noemt "dynamisch en kristalhelder geluid" te bieden.

In tegenstelling tot sommige andere recente toestellen van Xiaomi, biedt de Poco F3 geen ondersteuning voor de 120W-snellaadfunctie van het bedrijf. In plaats daarvan krijg je 67W opladen die de 4500mAh batterij kan bijvullen in ongeveer 38 minuten vanaf leeg.

Het bedrijf is echter overtuigd van de capaciteit van de batterij om door te gaan. Volgens het persbericht kan de batterij tot 10 uur gamen of 21 uur video's afspelen. We zullen deze beweringen zeker testen wanneer het toestel ter review wordt aangeboden.

Wat camera's betreft, kijken we naar een vergelijkbare make-up als de Poco F4 GT. Er is een primaire 64-megapixel sensor samen met de 8-megapixel ultrawide en een lage resolutie 2-megapixel macro camera.

Dit alles is verpakt in een toestel dat een grote verandering heeft ondergaan ten opzichte van de Poco F3. Het toestel ziet er veel vierkanter uit, inclusief de camerabehuizing. Het is ook slechts 7,7 mm dun, waardoor het een van de dunste telefoons is die tot nu toe door het bedrijf is uitgebracht.

De telefoon zal verkrijgbaar zijn in drie kleuren: Night Black, Moonlight Silver en Nebula Green. De prijs is afhankelijk van wanneer je hem bestelt en voor welke variant je gaat.

Als je vroeg genoeg bent en tussen 27 juni en 2 juli bestelt, krijg je de 6GB/128GB-versie voor 279 pond en de hogere capaciteit 8GB/256GB voor 329 pond. Als je de vroege vogelperiode mist, betaal je respectievelijk 379 en 429 pond.

Geschreven door Cam Bunton.