Xiaomi 12S kan vlaggenschip handsets halverwege het jaar meer power geven

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Details over Xiaomi's plannen voor een halfjaarlijkse update voor zijn familie van vlaggenschiptoestellen zijn onthuld, die zou kunnen lanceren in de vorm van de 12S - of misschien de 12T.

Het uitvoeren van een halfjaarlijkse update is niet iets nieuws voor het bedrijf: zowel Xiaomi als Redmi hebben in voorgaande jaren apparaten gelanceerd met nieuwe kernhardware. Xiaomi heeft deze toestellen vaak de naam T gegeven, terwijl Redmi vaak de letter S gebruikt - hoewel er soms regionale variatie is in de naamgeving - en eerder hebben we ook de Xiaomi 11i gezien.

De gelekte specificaties voor de aankomende apparaten suggereren een update van de Xiaomi 12 en de Xiaomi 12 Pro met Snapdragon 8+ Gen 1. Er wordt ook gefluisterd dat er een Dimensity 9000-versie van de Xiaomi 12S Pro zou kunnen komen - hoewel we vermoeden dat deze op de Chinese markt is gericht.

Xiaomi 12S

8GB/128GB

8GB/256GB

12GB/512GB

Snapdragon 8+ Gen 1



Xiaomi 12S Pro

8GB/128GB

8GB/256GB

12GB/512GB

120W

Snapdragon 8+ Gen 1



Xiaomi 12S Pro

8GB/256GB

12GB/512GB

Dimensity 9000- Mukul Sharma (@stufflistings) 20 juni 2022

Voor de rest suggereert het lek dat er geen enorme veranderingen zijn ten opzichte van de bestaande Xiaomi 12-modellen en dat is wat we zouden verwachten - terwijl er nog steeds wordt uitgekeken naar de mogelijke lancering van de Xiaomi 12 Ultra.

Er worden verschillende configuraties verwacht, met 8 of 12 GB RAM en 128, 256 of 512 GB opslagruimte.

Hoe Xiaomi deze toestellen precies op het wereldtoneel zal noemen, valt nog te bezien, maar het tempo van telefoonreleases kan een beetje ontmoedigend worden. Terwijl de toestellen in China al enige tijd uit zijn, met een vertraging naar de wereldwijde release, kunnen de updates lijken te komen slechts maanden nadat de vorige versie in de verkoop is gegaan.

We hebben hier een overzicht van Xiaomi-toestellen, maar het is duidelijk dat het maken van een keuze over welke telefoon te kopen binnenkort een beetje verwarrender kan worden.

Geschreven door Chris Hall.