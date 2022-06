Redmi Note 12-serie zou in oktober 2022 gelanceerd kunnen worden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Redmi is een van de meest agressieve smartphonefabrikanten, die onder moederbedrijf Xiaomi een aantal modellen uitbrengt en zich richt op het meer betaalbare segment van de markt.

De Redmi Note-serie is de interessantste van deze modellen, een solide middenklasse toestel dat goede prestaties en waar voor je geld biedt. Het heeft ook een snelle vernieuwingscyclus, verergerd door het feit dat het vaak in het thuisland China wordt gelanceerd voordat het internationaal wordt uitgebracht, dus het lijkt er altijd op dat er een nieuwe versie van de Redmi Note op het punt staat te worden gelanceerd.

Dit is niet de eerste keer dat we horen over wat wordt verondersteld de Redmi Note 12 te zijn - eerder werd gemeld dat het in april door de certificering zou gaan - hoewel dat misschien gewoon veel te vroeg is om hetzelfde apparaat te zijn.

De Redmi Note 12 heeft naar verluidt een drievoudige camera aan de achterkant met een 50-megapixel hoofdsensor en een plat scherm met een middelste ponsgatencamera, wat niet enorm anders klinkt dan de Redmi Note 11 - waarvan er ongeveer zeven verschillende modellen zijn.

Wat we niet weten is wat de kracht van deze nieuwe handset zal zijn. Afhankelijk van het model zal het waarschijnlijk verschillende hardware bieden, van de middenklasse Snapdragon tot de Dimensity-hardware van MediaTek.

De voorgestelde tijdlijn van oktober zou passen bij de lancering van de Redmi Note 11 in China, maar verwacht niet dat deze handsets in andere regio's zullen verschijnen tot januari 2023.

Het is nog vroeg en we verwachten nog veel meer te horen over deze nieuwe serie telefoons voordat ze gelanceerd worden.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 10 juni 2022

Geschreven door Chris Hall.