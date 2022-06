Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na een succesvolle lancering in China in maart, is de Black Shark 5 gaming phone serie nu beschikbaar voor de wereldwijde markten.

Bestaande uit de standaard Black Shark 5 en 5 Pro, deelt de reeks verschillende specificaties, maar de verwerking en camera's zijn verschillend.

Elk toestel is voorzien van een 6,67-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels en een vernieuwingsfrequentie van 144 Hz. De touch sampling rate is 720Hz. Er zijn ook magnetische pop-up trugger knoppen.

Ze zijn beide dual SIM en 5G, en sport 4,650mAh batterijen. Het merk JoyUI 13 Android laag is voorgeïnstalleerd (die is gebaseerd op Xiaomi's MIUI.

De Black Shark 5 Pro draait echter op de Snapdragon 8 Gen 1-processor van Qualcomm, terwijl het standaardmodel de Snapdragon 870 bevat.

Ook de grafische voorzieningen verschillen: de 5 Pro is uitgerust met Adreno 730 en de 5 met Adreno 650.

Er is een grotere RAM-optie voor de 5 Pro, die kan worden gespecificeerd tot 16 GB LPDDR5 (6400MHz) geheugen en 256 GB aan opslagruimte.

De standaard Black Shark 5 wordt geleverd met maximaal 8 GB LPDDR5 (5500MHz) RAM-geheugen en 256 GB opslagruimte.

Beide hebben een camerasysteem met drie lenzen aan de achterkant, hoewel de Pro een 108-megapixel hoofdcam, 13-megapixel ultrawide, en 5-megapixel macro heeft. De standaard 5 splitst dat als 64-megapixel, 13-megapixel, 2-megapixel,

Elk van de telefoons delen dezelfde frontcamera specificaties - 16-megapixel.

Prijsstelling voor de Black Shark 5 begint bij £ 439 / $ 549 / € 549, terwijl de Black Shark 5 Pro begint bij £ 639 / $ 799 / € 799.

Geschreven door Rik Henderson.