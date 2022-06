Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Xiaomi 12-serie is de nieuwste genummerde telefoonreeks van het bedrijf en omvat - tot nu toe - de Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 en Xiaomi 12X. Daar blijft het echter niet bij.

Xiaomi zal naar verwachting ook de god-tier Xiaomi 12 Ultra aan de mix toevoegen. En - als specs belangrijk voor je zijn - dit zou wel eens de MIUI-telefoon kunnen zijn die je in 2022 moet hebben, want de geruchtmakende specs zijn om van te watertanden.

De volgende ultra premium telefoon van Xiaomi is opnieuw uitgelekt, en deze keer in de vorm van hoge kwaliteit digitale renders die niets aan de verbeelding overlaten.

Deze gepubliceerde renders tonen een toestel met een groot gebogen scherm met magere randen en een piepkleine selfiecamera met gaatjes. Het toont ook een telefoon met een enorme camera-unit aan de achterkant.

In grote lijnen lijkt de camera-unit op wat er op de achterkant van de Honor Magic 4 Pro zit, behalve dat er in totaal zeven lensuitsparingen zijn, waaronder een verscheidenheid aan lenzen en sensoren, plus de LED-flitser.

Qua specificaties wordt verwacht dat die camera's een 50-megapixel primaire, 48-megapixel ultrawide en 48-megapixel periscoop zoom zullen omvatten, evenals enkele extra sensoren.

Wat betreft het eerder genoemde scherm, dat is naar verluidt 6,6-inch AMOLED gloriousness. Het is een paneel met een resolutie van 1440 x 3200 in 20:9-verhouding, met ondersteuning voor 1 miljard kleuren, 120Hz verversingssnelheid en HDR10+. De piekhelderheid bereikt maar liefst 1700 nits, waarmee het een van de helderste telefoonschermen op de markt zal zijn.

De ontwerpmaterialen komen overeen met de specificaties en zijn ook high-end. Er wordt beweerd dat het een keramische achterkant zal hebben in combinatie met het gebruikelijke glas aan de voorkant en het aluminium frame.

Zoals gebruikelijk voor lekken als deze, is de bron @OnLeaks, dit keer in samenwerking met Zouton, maar helaas bevatten ze geen details over de batterijcapaciteit of oplaadmogelijkheden.

Als we echter de Xiaomi 12 Pro als benchmark gebruiken, kunnen we waarschijnlijk verwachten dat de 120W snelladen inbegrepen is, en de nieuwste Snapdragon 8 Gen 1 processor.

De telefoon zal naar verwachting ergens in de komende maand op de markt komen met een verkoopprijs die rond de $1350 USD zal liggen.

