Xiaomi en Leica partnerschap waarschijnlijk te sieren Xiaomi 12 Ultra voor juli 2022 lancering

(Pocket-lint) - Xiaomi en Leica hebben officieel een partnerschap bevestigd, waarbij ze samenwerken op het gebied van mobiele beeldverwerking. Xiaomi is niet het eerste bedrijf dat een samenwerking aangaat met Leica - Huawei gebruikt al enige tijd camera's van het merk Leica op zijn telefoon.

Het interessante aan de aankondiging van Xiaomi en Leica is de bevestiging dat de "eerste beeldverwerkingsvlaggenschip-smartphone" die door het duo wordt ontwikkeld, in juli zal worden gelanceerd.

Er is geen gebrek aan geruchten rond de Xiaomi 12 Ultra, dus het is waarschijnlijk dat dat de telefoon is die zal worden aangekondigd.

Er wordt niet veel meer gezegd over de deal, maar we hebben de afgelopen jaren gezien dat Zeiss en Hasselblad op toestellen van andere merken verschijnen, in wat vaak lijkt op een poging om de geloofsbrieven van de telefoonfabrikant op te krikken en wat "erfgoed" aan de claims toe te voegen.

Xiaomi en @leica_camera hebben officieel een wereldwijde strategische samenwerking bereikt op het gebied van mobiele beeldverwerking.



Door het legendarische beeld en innovatieve technologie te combineren, kijken we uit naar een nieuw tijdperk van mobiele fotografie in juli! pic.twitter.com/GyFut9ZTlg- Xiaomi (@Xiaomi) 23 mei, 2022

Hoewel beide partijen zullen zeggen dat ze samen aan de oplossing werken, is het vaak moeilijk om te zien wat de resultaten zijn: voor de Huawei-relatie werd de toevoeging van een monolens bijvoorbeeld vergeleken met de klassieke filmcamera's van Leica; met Zeiss en Vivo hebben we de evolutie van een aantal Zeiss-filters en -effecten gezien.

Maar uiteindelijk voelen deze koppelingen niet aan alsof ze fotografische genialiteit nastreven, in plaats daarvan voelen ze meer aan als een marketingoefening.

Het gepraat over AI en computergestuurde fotografie geeft ons steeds meer het gevoel dat honderd jaar ervaring met optische beeldverwerking zich niet onmiddellijk vertaalt in geweldige camera's op een smartphone.

We zijn bereid om ongelijk te krijgen - in feite zouden we blij zijn als deze samenwerking de beste cameratelefoon op de markt oplevert - maar we denken niet dat het zal gebeuren.

