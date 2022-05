Xiaomi brengt mogelijk een 12 Pro-update uit met Snapdragon 8 Gen 1

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi is mogelijk van plan om een bijgewerkte versie van zijn Xiaomi 12 Pro-smartphone uit te brengen die is uitgerust met de Snapdragon 8 Gen 1 Plus en de Xiaomi 12S Pro wordt genoemd.

In de afgelopen jaren is het gebruikelijk geworden dat sommige fabrikanten hun apparaten updaten met een nieuwe iteratie wanneer er nieuwe hardware wordt uitgebracht. We zagen dat onder andere bij OnePlus, die een T-model uitbracht - en we zien dat nu ook bij andere fabrikanten.

De update zou de Snapdragon 8 Gen 1 Plus in Xiaomi's vlaggenschip-smartphone zien (hoewel er ook geruchten zijn over een Xiaomi 12 Ultra) - terwijl er ook geruchten zijn dat deze nog niet uitgebrachte Qualcomm-hardware op 20 mei zal worden aangekondigd.

Dat is een hoop onzekerheid in dit specifieke rapport - hoewel de bron, het zogenaamde Digital Chat Station op Weibo, een goede staat van dienst heeft als het gaat om het lekken van dergelijke informatie.

Het lijkt erop dat dit de enige update zou kunnen zijn die de Xiaomi 12S Pro biedt, waarbij de telefoon zich houdt aan het scherm en andere functies die de telefoon al biedt.

Het roept echter wel de vraag op hoe duurzaam dit proces is. De afgelopen jaren hebben we een aantal merken zien evolueren van een begrijpelijk aanbod van toestellen, naar een gefragmenteerde puinhoop, waarbij een toestel slechts 6 maanden op de markt is voordat het wordt vervangen.

In sommige gevallen - vooral wanneer een toestel eerst in China wordt gelanceerd - is het misschien nog maar net verkrijgbaar in andere regio's (zoals Europa) wanneer een nieuwe vervanger wordt aangekondigd.

Dit zorgt voor een smartphonemarkt die steeds moeilijker te navigeren is. Elke markt afzonderlijk bekijken is prima, maar leven in een geglobaliseerde markt, waar iedereen kan zien wat er elders wordt gelanceerd en soms gemakkelijk online geïmporteerde toestellen kan kopen, betekent dat klanten nooit echt weten waar hun toestel zich bevindt of hoe lang het voor hen de beste telefoon zou kunnen zijn.

Aangezien telefoons zeer concurrerend zijn, lijkt deze opmars echter geen einde te kennen: op papier betere specs bieden lijkt momenteel belangrijker dan investeren in gebruikerservaring op lange termijn.

Zoals we al zeiden, is er in dit specifieke rapport veel onzekerheid, maar met de agressieve lancering van toestellen van Xiaomi, zou het ons niet verbazen als het waar is.

