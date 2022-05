Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Weinig Android-skins zijn zo hardhandig in hun aanpak als Xiaomi's MIUI-skin. Er gebeurt hier veel, en sommige dingen gedragen zich misschien niet zoals je gewend bent of zien eruit als wat je gewend bent.

Dus als je een toestel uit de Xiaomi 12-serie hebt - of een andere telefoon met de nieuwste MIUI build op basis van Android 12 - is er hier genoeg om aan te sleutelen om hem de jouwe te maken. Bekijk de video hieronder of lees verder voor een schriftelijke handleiding:

In de nieuwste versie van MIUI heeft Xiaomi het een en ander veranderd als het gaat om notificaties en snelle instellingen. Door naar beneden te vegen vanaf de rechterkant wordt het 'Control Centre' geopend, waarmee je snel naar bepaalde instellingen kunt gaan, terwijl vegen aan de linkerkant meldingen oplevert.

Als u echter wilt dat alles weer wordt zoals het vroeger was, met meldingen en snelle instellingen die met één veeg naar beneden komen, dan kan dat. Ga gewoon naar Instellingen > Meldingen en Controlecentrum. Zoek naar 'Control center stijl' en kies 'Oude versie'. Als je nu naar beneden veegt, zie je de instellingen en meldingen op de traditionele Android-manier.

Als je besluit dat je het nieuwe ontwerp van het controlecentrum echt leuk vindt, kun je het nog nuttiger maken door slimme huistoetsen toe te voegen. Als je bijvoorbeeld Google Home hebt geïnstalleerd, kun je er Google Home-besturingselementen aan toevoegen om je gekoppelde smart home-producten gemakkelijk in en uit te schakelen.

Ga gewoon naar Instellingen > meldingen en controlecentrum en selecteer 'Smart Home'. Als je Google Home hebt geïnstalleerd, zou je 'Home' in de lijst moeten zien verschijnen. Tik erop, en als je nu naar beneden gaat in het controlecentrum, wordt het gevuld met grote widgetbedieningen voor je apparaten.

Wanneer u apps installeert op de Xiaomi-telefoon, scant MIUI de download om er zeker van te zijn dat deze veilig is. Dit is echter grotendeels onnodig voor apps uit de Play Store, omdat die over het algemeen allemaal veilig zijn om te installeren dankzij de Play Protect-controle. Gelukkig kun je dat scannen uitschakelen.

De eenvoudigste manier om dit te doen is om naar de Play Store te gaan en een app of spel te zoeken dat je wilt installeren. Download en installeer het, en wanneer je het scanscherm ziet, klik je op het instellingen tandwiel in de bovenhoek. Schakel nu de optie uit die zegt 'Scan apps uit de Google Play Store', en je zou niet langer de scaninterface moeten zien wanneer je nieuwe apps downloadt.

Als je naar je recente apps-scherm gaat door omhoog te vegen en vast te houden, zie je miniatuurweergaven van apps, maar soms wil je de informatie vervagen. Soms wil je de informatie echter vervagen, omdat je bijvoorbeeld een gesprek of persoonlijke informatie te zien krijgt. Als je die wilt vervagen, ga je naar de instellingen op je beginscherm door met twee vingers op je beginscherm te tikken en op het instellingenblokje te tikken. Tik nu op 'meer'.

Scroll omlaag tot je de optie 'App-voorvertoningen vervagen' ziet. Tik erop en schakel nu de apps die je wilt vervagen in die recente apps-weergave.

Wanneer u een nieuwe app op de Xiaomi 12 Pro installeert, verschijnt er standaard een app-pictogram op het startscherm. Als je je apps graag georganiseerd houdt, is dit natuurlijk niet ideaal. Je kunt echter voorkomen dat ze hier verschijnen als je de app-lade hebt ingeschakeld.

Dus, veeg je app-lade omhoog en tik op het drie-regelige menu icoon in de rechterbovenhoek. Schakel nu de schakelaar naast 'Plaats nieuwe apps op het startscherm' uit. Als je nu een nieuwe app downloadt, verschijnt deze niet meer op je startscherm. Het zal gewoon naar de app-lade gaan.

Als u uw Xiaomi-telefoon voor het eerst instelt, wordt de verversingssnelheid van het display automatisch zo ingesteld dat deze dynamisch naar boven en beneden wordt aangepast op basis van de inhoud op het display. Dit helpt de batterij te sparen. Als u echter - om wat voor reden dan ook - een hogere of lagere verversingsfrequentie wilt instellen, kunt u dat doen.

Als je hem constant op 120Hz wilt hebben om te zien wat voor invloed dat heeft op scherpte en vloeiendheid over de hele linie, ga dan naar Instellingen > Beeldscherm > Vernieuwingsfrequentie, en kies nu 'Aangepast'. Hier kun je kiezen voor 60Hz, 90Hz of 120Hz.

Ja, je leest het goed. De Xiaomi 12 Pro kan uw hartslag meten, en wel met de vingerafdruksensor op het scherm. Ga naar Instellingen > Speciale Functies, en kies 'Hartslag'.

Druk op 'Start' en houd vervolgens je duim op de vingerafdrukscanner op het display. We zouden echter niet aanraden om het als je primaire hartslagscanner te gebruiken, want vergeleken met onze smartwatch HR-gegevens was het niet erg nauwkeurig, of zelfs maar consistent.

Een andere zogenaamde 'Speciale Eigenschap' is zwevende app-vensters. Je hoeft echter niets te doen om deze in te schakelen. Ga gewoon naar je recente apps-weergave en druk lang op het app-voorbeeld dat je als zwevend venster wilt, en je zult een aantal zwevende knoppen zien verschijnen. Tik op de knop die eruitziet als een klein vierkantje binnen een groter vierkant.

Er zijn ook andere manieren om het te starten. Als u bijvoorbeeld een app wilt die niet open is in de weergave Recente apps, kunt u de weergave Recente apps openen en bovenaan een tabblad met de tekst 'Zwevende vensters' zien. Tik hierop en kies de gewenste app. Je kunt ook gewoon naar beneden slepen op een meldingsbalk van een app die op het scherm verschijnt terwijl je de telefoon gebruikt.

Nu verschijnt die app als een zwevend venster boven alles wat er op je scherm staat. Je kunt de grootte aanpassen door aan een van de onderste hoeken te slepen, je kunt het verplaatsen door het aan de bovenste balk te slepen, of je kunt het het scherm laten vullen door aan de onderste balk te slepen. Best handig.

Dit is niet echt nieuw, maar het is een van onze favoriete dingen op een MIUI-apparaat. Het heet 'Super wallpapers' en betekent in wezen dat de achtergrond van het permanente scherm, het vergrendelscherm en het startscherm naadloos in elkaar overgaan. Het is echt een cool effect.

Ga naar Instellingen > Achtergrond en kies 'Superachtergrond'. Nu zou je vijf opties moeten zien. Kies er een uit en bekijk het effect door op het scherm te tikken om de overgang tussen de drie schermen te maken. Als je er een vindt die je het mooist vindt, druk je op 'Toepassen'. Als je nu je telefoon wakker maakt, zie je dit geweldige effect.

Als u voor het eerst overstapt van een andere Android-telefoon naar Xiaomi, vindt u de rasterweergave in het scherm met recente apps misschien een beetje frustrerend. Maar als u dat wilt, kunt u de meer klassieke, horizontale weergave wijzigen.

Ga gewoon naar Instellingen > Beginscherm en zoek nu 'Items in herinneringen rangschikken'. Tik op de horizontale versie, en nu heb je een meer standaardweergave waar je gemakkelijk doorheen kunt vegen.

Als je de app-lade hebt ingeschakeld, heb je waarschijnlijk al een aantal tabbladen gezien met categorienamen aan de bovenkant. MIUI maakt deze groepen automatisch aan en vult ze met relevante apps. Maar als je ze niet wilt, of je wilt je eigen groep maken, dan kun je dat doen.

Open Instellingen > Beginscherm en tik vervolgens op 'Beginscherm'. Tik nu op 'Beheer app-categorieën'. Hier kunt u met de knop bovenaan categorieën volledig uitschakelen, de categorieën die u niet wilt verwijderen door op de 'X' naast de labels te tikken, of de volgorde wijzigen door de balken aan de zijkant te verslepen.

Als u zelf een categorie wilt aanmaken, tikt u onderaan op '+ Aangepast'. Voer een categorienaam in zoals 'messaging' en kies vervolgens al je messaging apps uit de lijst en tik op het vinkje in de bovenhoek om te bevestigen.

Dit is een handige optie die tegenwoordig op heel wat Android-telefoons te vinden is, en het is de mogelijkheid om je telefoon te wekken door dubbel op het scherm te tikken of door de telefoon gewoon op te tillen. Ga naar Instellingen > Altijd-aan weergave & Vergrendelscherm, en schakel nu de opties 'Omhoog tillen om wakker te worden' en 'Dubbel tikken' in. Ze staan vlak naast elkaar.

Als je op het toetsenbord typt of door bepaalde lijsten en schermen veegt, voel je een subtiel tikje. Dat heet haptische feedback, en je kunt de sterkte ervan aanpassen. Ga hiervoor naar Instellingen > Geluid en trillen, en scrol omlaag tot je de optie 'Haptische feedback' ziet. Schakel het uit als je het niet wilt, of schuif de schuifregelaar omhoog en omlaag tot het gewenste niveau is bereikt.

Android 12 heeft een ingebouwde modus voor eenhandige bediening, maar MIUI maakt het niet gemakkelijk om die te vinden. Als je deze inschakelt, kun je naar beneden vegen over je scherm om moeilijk bereikbare gebieden naar beneden te halen. Om de functie in te schakelen ga je naar Instellingen > Extra instellingen > Eenhandige modus, en schakel je deze in. Nu hoef je alleen maar naar beneden te vegen in de buurt van de onderste rand.

De software van Xiaomi biedt de mogelijkheid om het uiterlijk van uw beeldscherm nauwkeurig af te stellen. Als je naar Instellingen > Beeldscherm gaat en vervolgens naar 'Kleurenschema', zie je een aantal vooraf ingestelde opties om uit te kiezen. Scroll naar beneden en je kunt ook de temperatuur van de witbalans aanpassen.

Als u echter naar Geavanceerde instellingen gaat, kunt u ook kiezen tussen P3- en sRGB-kleurprofielen, en vervolgens echt de puntjes op de i zetten door de rode, groene en blauwe tint aan te passen, of zelfs contrast, gamma en verzadiging naar wens in te stellen. Maak je geen zorgen als je het verprutst, want je kunt op elk moment onderaan op 'Standaardwaarden herstellen' tikken.

Ziezo, een paar handige tips en trucs om uit te proberen. En geloof ons als we zeggen dat dit nog maar het topje van de ijsberg is, er is nog veel meer te tweaken en te knoeien in de MIUI software. Dus wees niet bang om in het instellingenmenu te wroeten.

