Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi's 12-serie telefoons staat op het punt om een nieuwe toevoeging te krijgen - volgens een recent lek - wat betekent dat we eindelijk een antwoord zouden kunnen krijgen op de vraag "waar is het 'Lite'-model van dit jaar?"

Live foto's van het product in de hand tonen wat wordt beweerd de Xiaomi 12 Lite te zijn en - net als de Mi 11 Lite uit 2021 - toont het een telefoon die slanker en vierkanter is dan de rest van de Xiaomi 12-serie.

Het toestel in de hand heeft volledig vlakke randen en een vlakke achterkant, maar met een camerabehuizing ontwerp dat duidelijk markeert dat het deel uitmaakt van de Xiaomi 12 familie. Het heeft ook verrassend dunne randen rondom het scherm.

In onze ogen lijkt het iets dikker dan de Xiaomi 11 Lite, maar het ziet er nog steeds uit als een vrij dun apparaat, en dat zal ongetwijfeld een groot deel van zijn aantrekkingskracht zijn. Laten we hopen dat hij ook in een paar interessante kleuren komt, en niet alleen in 'grijs'. (We hebben een zwak voor de groene Xiaomi Mi 11 Lite).

Het lek werd oorspronkelijk gedeeld op Weibo, en werd vervolgens opgepikt op Twitter door @TechnoAnkit1, die ook een tweet plaatste met een aantal van de verwachte specificaties.

Er wordt beweerd dat het scherm aan de voorkant een 6,55-inch OLED-scherm met Full HD+ resolutie zal zijn, met Dolby Vision-ondersteuning en 120 Hz verversingssnelheid. Intern zal het worden aangedreven door de Snapdragon 778-processor en zal het beschikken over 67W snel bekabeld opladen.

Andere specificaties zijn een 108-megapixel primaire camera, met daarbij nog twee sensoren met onbekende specificaties, plus een 32-megapixel selfiecamera aan de voorkant die in de bovenkant van het scherm is gestanst.

Beste smartphone 2022: Wij testen, beoordelen en rangschikken de beste mobiele telefoons die beschikbaar zijn om te kopen Door Chris Hall · 28 April 2022

Geschreven door Cam Bunton.