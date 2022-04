Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Poco heeft de nieuwste smartphone onthuld om mee te dingen naar de kroon van 'vlaggenschip killer', en hij heet de Poco F4 GT. Zo te zien wil het toestel voortbouwen op de stellaire reputatie van de F3, door topprestaties te bieden tegen een fractie van de prijs van vlaggenschiptelefoons met een grote naam.

Zoals je zou vermoeden, betekent dit dat de telefoon is gebouwd rond het Snapdragon 8 Gen 1 platform. Dat betekent dat hij dezelfde kracht heeft als de OnePlus 10 Pro en Oppo Find X5 Pro.

Dat wordt gecombineerd met LPDDR5 RAM en UFS 3.1-opslag om ervoor te zorgen dat de telefoon zo snel en soepel werkt als wat dan ook op de markt, vooral in combinatie met het dubbele dampkamersysteem dat de internals koel houdt onder belasting.

Het is dus duidelijk dat Poco echt voor die snelle prestaties gaat, en dat geldt ook voor de oplaadafdeling. Het is de laatste van Xiaomi's telefoons die wordt geleverd met de domme snelle 120W lader om die 4700mAh batterij in een mum van tijd bij te vullen. (In onze Black Shark 4 Pro review, kon deze vrijwel een hele batterij in ongeveer 15 minuten bijvullen).

Een ander blad van het Black Shark 4 Pro's draaiboek nemend, heeft de F4 GT ingebouwde magnetische schouderknopen (of triggers), die kunnen worden uitgeworpen en fysiek terug in met een eenvoudige schakelaar worden gepopt. U kunt deze gebruiken tijdens het gamen of snelkoppelingen buiten games programmeren om dingen te doen zoals het maken van een screenshot of het snel starten van de camera.

Andere details zijn het grote 6,67-inch vlakke AMOLED-scherm aan de voorkant, dat is uitgerust met een verversingssnelheid van 120Hz en ondersteuning voor 10-bits kleuren, plus 480Hz touch sampling om ervoor te zorgen dat alle interacties met het scherm responsief zijn. Er is ook een drievoudig camerasysteem aan de achterkant, hoewel Poco's persbericht daar geen details over geeft.

De Poco F4 GT zal beschikbaar zijn in drie kleuren: Stealth Black, Knight Silver en Cyber Yellow. Er zijn twee varianten: de 8GB/128GB variant kost € 599 en de 12GB/256GB variant kost € 699 in Europa.

Naast de telefoon heeft Poco ook zijn eerste smartwatch onthuld. Het heet de Poco Watch en heeft een vierkant 1,6-inch AMOLED touchscreen display aan de voorkant en is uitgerust met meer dan 100 watch faces.

De Poco Watch kan ook worden gebruikt voor het bijhouden van dagelijkse activiteiten, fitness en lichaamsbeweging met 100 trainingsmodi die alles omvatten van hardlopen en fietsen tot indoor fitness workouts en wandelen. Het kan ook uw nachtrust bijhouden en uw bloedige zuurstofsaturatie controleren.

De batterij van het horloge gaat ook twee weken mee op een volledige lading. Poco heeft de prijs van het horloge nog niet bekendgemaakt, maar we vermoeden dat het heel betaalbaar zal zijn.

Geschreven door Cam Bunton.