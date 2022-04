Xiaomi 12 Lite specs lek voegt aan certificering lijst

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben de Xiaomi 12 en 12 Pro al wereldwijd gelanceerd zien worden, maar ze krijgen binnenkort gezelschap van een betaalbaarder alternatief, als we afgaan op recente certificeringslijsten en gelekte specificaties.

Een Xiaomi 12 Lite 5G is naar verluidt in aantocht, mogelijk naast de eveneens geruchtmakende Xiaomi 12 Ultra.

Het toestel is de laatste tijd opgedoken in FCC-, TKDN- en EEG-lijsten - elk nodig voor goedkeuring van de draadloze technologie - en nu is een volledige specificatielijst gepost door serieleuker Yogesh Brar.

Volgens zijn Twitter-feed, zal de 12 Lite 5G beschikken over een 6,55-inch FHD + AMOLED-scherm met een 120HZ verversingssnelheid.

Het zal worden geleverd met 6 of 8 GB RAM, afhankelijk van het model, plus 128 of 256 GB aan opslagruimte.

Xiaomi 12 Lite 5G

(volgens de geruchten)



-6.55" FHD+ AMOLED, 120Hz

-Qualcomm Snapdragon 778G

-6/8GB RAM

-128/256GB opslag

-Rescam- 64MP (OIS) + 8MP (UW) + 5MP (macro)

-Voorcam- 16MP 4Front Cam- 16MP

-4.500mAh batterij, 67W opladen

-Android 12, MIUI 13

-In-display Fingerprint, Hi-Res Audio- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 11, 2022

Aan de achterkant komt een camera met drie camera's, zegt hij, bestaande uit een 64-megapixel hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, plus een 8-megapixel ultra-groothoekcamera en een 5-megapixel macrocamera.

De frontcamera zal 16-megapixel zijn.

De telefoon zal worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 778G-processor, die wordt geleverd met een 5G-modem, terwijl de batterij 4.500mAh zal bedragen. Hij zal ook 67W bedraad snelladen ondersteunen.

Er zal ook een vingerafdruksensor onder het scherm zitten.

We brengen u meer over de Xiaomi 12 Lite 5G wanneer we horen.

Geschreven door Rik Henderson.