Redmi Note 12 gecertificeerd, dus binnenkort bij ons

(Pocket-lint) - Redmi blijft zeker niet hangen - het heeft een publiekelijk verklaard beleid om elke zes maanden een nieuwe Note-telefoon uit te brengen, wat betekent dat zelfs met de Note 11 vers op de markt, de volgende iteratie waarschijnlijk al goed op weg is manier.

Je zou er waarschijnlijk zeker van zijn dat de Note 12 toch zou komen, maar het is nog waarschijnlijker nu MySmartPrice heeft opgemerkt dat het het bekende 3C-certificeringsproces in China heeft doorstaan, dat vaak het bestaan van telefoons lekt voordat ze worden aangekondigd.

Er zijn twee modellen in de certificering, die de deur openen naar een potentiële Note 12 Plus of een andere verbeterde versie van de basistelefoon.

Beide zullen schijnbaar een MediaTek-processor gebruiken, hoewel welke niet duidelijk is gemaakt – dat laat wat speelruimte over op het prestatiefront voor de telefoon. Software was een beetje een probleem met de Note 11, dus hopelijk is Redmi erin geslaagd om ook op dat vlak dingen te verbeteren.

De certificering bevat echter geen beelden, dus we tasten ook volledig in het duister over het ontwerp van de telefoon. Of het een afwijking blijkt te zijn van het relatief generieke uiterlijk van de Note 11, of eraan vasthoudt, zal uitkomen wanneer (of als) de telefoon officieel wordt aangekondigd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.