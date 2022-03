Poco F4 verschijnt op certificeringssite, binnenkort lanceren?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Poco maakt zich klaar om zijn volgende betaalbare vlaggenschiptelefoon te lanceren, en als het zoiets is als zijn voorganger - de Poco F3 - zou het een telefoon kunnen zijn die het wachten waard is.

De Poco F4 is verschenen op de Thaise certificeringssite, NBTC, die zo goed als bevestigt dat het een echt apparaat is en dat het in de relatief nabije toekomst zal worden gelanceerd.

Hoewel er geen diepgaande specificaties worden onthuld in de NBTC-lijst, wordt de naam van de telefoon duidelijk weergegeven als 'Poco F4' en dat het een communicatieapparaat is met toegang tot mobiele netwerken.

Er is nog niet veel bekend over de F4, maar geruchten hebben gesuggereerd dat deze zal worden aangedreven door de Snapdragon 870-processor in combinatie met 8 GB RAM. Er wordt ook verwacht dat er een op Android 12 gebaseerde versie van MIUI wordt uitgevoerd.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Deze processor was een van de verrassingspakketten van 2021 en leverde bijna voldoende prestaties op vlaggenschipniveau, maar meestal in telefoons die ongeveer de helft kosten van wat een vlaggenschip met een grote naam zou kosten. Als het niet minder is.

In het specifieke geval van de Poco F3 was de verkoopprijs zelfs ongeveer 1/3 van wat je zou betalen voor een vlaggenschiptelefoon. We verwachten dus dat de Poco F4 dit voorbeeld zal volgen en geweldige prestaties zal bieden tegen een lage prijs.

Geschreven door Cam Bunton.