Black Shark 5 gaming-telefoon wordt gelanceerd in China

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Black Shark, het op gamingtelefoons gerichte submerk van Xiaomi, heeft twee nieuwe apparaten gelanceerd in China, The Black Shark 5 en Black Shark 5 Pro.

Beide zijn voorzien van hoogwaardige componenten, zoals je zou verwachten, waarbij het Pro-model de nieuwste en beste Snapdragon 8 Gen 1 SoC van Qualcomm aanprijst.

Geen gamingproduct zou zonder RGB-verlichting gezien worden, dus beide toestellen zijn voorzien van een verlicht logo op het achterpaneel.

Beide modellen zijn verkrijgbaar met verschillende opbergconfiguraties en in verschillende kleuren.

De Black Shark 5 Pro is te configureren met 8GB, 12GB of maar liefst 16GB RAM en met 256GB of 512GB opslag.

Prijzen op de Pro variëren van CNY 4199 (ongeveer $ 660) tot CNY 5499 (ongeveer $ 860).

De reguliere Black Shark 5 wordt geleverd met maximaal 12 GB RAM en 256 GB opslag met prijzen variërend van CNY 2799 ($ 440) tot CNY 3299 ($ 520).

Beide modellen zijn verkrijgbaar in zwart of wit, maar de standaardversie voegt een grijs tintje toe. Het is een vrij eentonige aangelegenheid, maar de RGB-verlichting kan de zaken in ieder geval een beetje opfleuren.

Net als bij de Black Shark 4 kunnen beide telefoons profiteren van snel 120W snel opladen en hebben ze een respectabel 4650 mAh- batterijpakket .

De 5 Pro krijgt een indrukwekkende 108MP-camera, evenals een ultragroothoeklens en telefoto. De standaard verwisselt de telelens voor een macro en degradeert de hoofdsensor naar 64GB.

Beide krijgen een pittige 6,67-inch 144Hz AMOLED met 1300 nits piekhelderheid.

Het is nog niet bekend wanneer en waar deze telefoons buiten China zullen worden gelanceerd, maar we kunnen ons niet voorstellen dat we te lang zullen wachten.

Geschreven door Luke Baker.