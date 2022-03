Redmi breidt de Note 11-serie verder uit met Note 11 Pro+ 5G en Note 11S 5G

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft een uitbreiding aangekondigd van zijn Redmi Note 11-serie apparaten, met de toevoeging van Redmi Note 11 Pro+ en Note 11 5G voor wereldwijde gebruikers.

Voor degenen die het proberen bij te houden, er is al een Redmi Note 11 , Note 11 Pro, Note 11 Pro 5G en Note 11S - en om het nog verwarrender te maken, hebben niet al deze modellen dezelfde specificaties in alle regio's.

De Redmi Note 11 Pro+ 5G is nu aangekondigd met MediaTek Dimensity 920-hardware, een 108-megapixel hoofdcamera, 6,67-inch AMOLED-scherm met 120 Hz en een 4700 mAh-batterij met 120 W bekabeld opladen.

(Dit is anders dan de bestaande Redmi Note 11 Pro+ die werd aangekondigd in India, die Snapdragon 695 en een 5000mAh-batterij met 67W-oplading heeft - en lijkt hetzelfde te zijn als de Redmi Note 11 Pro 5G in andere regio's.)

Toevoegen aan de updates is de Redmi Note 11S 5G. Dit model heeft een MediaTek Dimensity 810 met 5000mAh batterij en maakt de overstap naar 5G. Het biedt ook een 6,6-inch scherm (90 Hz) en een hoofdcamera van 50 megapixels, dus nogmaals: het is een ander model dan de Redmi Note 11S 4G die in januari werd aangekondigd. (De wereldwijde Redmi Note 11S 5G lijkt qua specificaties in de buurt te komen van de Indiase Redmi Note 11T 5G.)

Het is dus een verwarrende tijd voor de Redmi Note 11-familie - die hier allemaal worden vergeleken als je echt wilt weten wat er is .

Maar het beste advies is om naar uw plaatselijke winkel te gaan en te kijken wat er in uw markt beschikbaar is, omdat sommige modellen dat misschien niet zijn en sommige modellen mogelijk niet dezelfde specificaties hebben als modellen met dezelfde naam elders.

Als dat niet verwarrend genoeg is, heeft Redmi ook de Redmi 10 5G aangekondigd. Redmi zegt dat dit een nieuw model is, niet te verwarren met de Redmi Note 10 5G, die dezelfde Dimensity 700 gebruikte als in het nieuwe apparaat. Nogmaals, dit is een uitbreiding om toegang te geven tot 5G tegen betaalbare prijzen.

Wat betreft de prijzen, hier zijn hoe ze uiteenvallen (we hebben alleen dollarprijzen):

Redmi Note 11 Pro+ 5G: 6/128GB $ 369; 8/128 GB $ 399; 8/256 GB $ 449

Redmi Note 11S 5G: 4/64GB $ 249; 4/128 GB $ 279; 6/128 GB $ 299

Redmi 10 5G: 4/64GB $ 199; 4/128 GB $ 229

Internationale beschikbaarheid is nog niet bekend.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Geschreven door Chris Hall.