Xiaomi 12-serie gaat wereldwijd: vlaggenschip Xiaomi 12 Pro voert de leiding

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Xiaomi 12-serie, gelanceerd in China rond de jaarwisseling, heeft nu zijn officiële wereldwijde lancering gezien, wat betekent dat ze zeer binnenkort naar een winkel bij jou in de buurt zullen komen.

Er zijn drie toestellen in de familie, waarbij de Xiaomi 12 Ultra voorlopig nog een gerucht blijft.

De Xiaomi 12 Pro is het apparaat van het hoogste niveau, aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 1 en met een groot 6,73-inch LTPO AMOLED-display. Er is een drietal camera's aan de achterkant, elk met 50 megapixels en veelbelovend om de fotografie-ervaring opnieuw te definiëren.

In onze recensie van de Xiaomi 12 Pro concluderen we dat "of de Xiaomi 12 Pro nu foto's maakt bij goed licht, lastig licht of weinig licht, zelden indruk heeft gemaakt", wat inderdaad veel lof is, want er zijn hier geen trucjes .

Er is 120 W opladen, maar de batterij is slechts 4600 mAh – kleiner dan sommige rivalen – maar het scherm is geweldig en het ontwerp is ook mooi verfijnd, dus het zorgt voor een boeiende vlaggenschiptelefoon.

Als je iets kleiners wilt, is er de Xiaomi 12. Deze draagt ook de Snapdragon 8 Gen 1, maar in plaats daarvan is er een 6,28-inch AMOLED-scherm, wat leidt tot een kleiner algemeen ontwerp.

De Xiaomi 12 heeft een 50 megapixel hoofdcamera, al is dit niet hetzelfde als op de Pro, dus de beleving zal anders zijn.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Inderdaad, de drie camera's gaan over naar een 13-megapixel ultrabrede en een 5-megapixel telemacro, dus totaal anders.

Maar de batterij is verrassend genoeg bijna even groot, met 4500 mAh, zij het met 67 W opladen.

Dan heb je de Xiaomi 12X. Dit is een ongewone broer of zus, in plaats daarvan aangedreven door de Snapdragon 870 . Het is dus een iets ouder stuk kernhardware, in feite verpakt in hetzelfde ontwerp als de Xiaomi 12, maar mist een aantal kernfuncties, waardoor deze telefoon valt in wat sommige mensen de categorie "subvlaggenschip" noemen.

Je kunt hier zien hoe de drie telefoons zich verhouden, maar als je niet op zoek bent naar vlaggenschipkracht, dan kan de goedkopere Xiaomi 12X je misschien goed van pas komen.

Wat betreft de prijsstelling, Xiaomi heeft ons tot nu toe de Amerikaanse en Europese prijzen gegeven:

Xiaomi 12 Pro: vanaf $ 999 / € 1099,99

Xiaomi 12: vanaf $ 749 / € 799,99

Xiaomi 12X: vanaf $649 / €699.99

We wachten nog steeds op de volledige prijs voor andere regio's en zullen updaten wanneer we dat hebben bevestigd. Het zal vanaf april beschikbaar zijn in het VK, nogmaals, we wachten om andere beschikbaarheid te bevestigen.

Geschreven door Chris Hall. Bewerken door Britta O'Boyle.