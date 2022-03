Wereldwijde lancering Xiaomi 12-serie getipt voor 15 maart

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Xiaomi 12-serie smartphones werd eind vorig jaar officieel gelanceerd in China , maar er zijn sindsdien weinig aanwijzingen wanneer ze wereldwijd beschikbaar zouden zijn.

We zullen. volgens een gelekte marketinguitnodiging/save-the-date zou het nu niet te lang meer moeten duren. Het laat zien dat Xiaomi van plan is om de internationale edities van zijn 12X, 12 en 12 Pro-handsets op 15 maart 2022 te lanceren.

Voor het eerst geplaatst door de Nederlandse website Android Planet (maar vervolgens op verzoek van Xaiomi zelf verwijderd), verwijst de officieel ogende uitnodiging naar een online evenement onder de slogan "master every scene". Het beweert ook dat de Xiaomi 12-serie "het antwoord op iedereen" is.

Naast een datum wordt de starttijd voor het evenement vermeld als 20:00 GMT.

Zeker, Xiaomi dat om verwijdering verzoekt, is een even goed teken als dat het echt is. We zijn een beetje verrast dat het bedrijf de stream niet wilde laten samenvallen met Mobile World Congress 2022, dat momenteel aan de gang is in Barcelona. Maar ja, vele anderen hebben ervoor gekozen om de laatste tijd evenementen in hun eigen tijd te organiseren. Neem bijvoorbeeld de lancering van de Samsung Galaxy S22.

In termen van wat we verwachten, zullen de 12 en 12 Pro zeker Europa en daarbuiten bereiken. De goedkopere 12X ook. Mogelijk zien we de geruchten Xiaomi 12 Ultra echter pas later dit jaar.

Geschreven door Rik Henderson.