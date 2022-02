Xiaomi 12 Ultra geruchten, nieuws en functies

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel de Xiaomi 12-serie misschien volledig wordt onthuld en in de handen van mensen begint te komen, is het topvlaggenschip in de lijn, de 12 Ultra, nog steeds onofficieel, behalve dat het onderhevig is aan een stortvloed aan geruchten en lekken over de specificaties en functies .

Als en wanneer de Ultra wordt onthuld, is het waarschijnlijk de nieuwste showcase van alles wat Xiaomi in een moderne telefoon kan proppen, met verbeterde camera-opties en de allerbeste specificaties wat betreft het display en de chipset.

Mogelijk juli, augustus 2022

Vanaf € 1.199?

We hebben nog geen vaste datum over de waarschijnlijke lancering van de telefoon vanuit een officiële bron, maar er circuleren geruchten over wanneer de 12 Ultra zijn debuut zou kunnen maken. Onlangs heeft een nieuwe vermelding in de interne database van Xiaomi enkele van die beweringen mogelijk bevestigd.

De werkaanname op dit moment is dat de telefoon is bestemd voor Q3 van 2022, ergens in juli of augustus, op basis van wanneer Xiaomi eerdere Ultra-varianten van zijn smartphones heeft uitgebracht.

Wat betreft de prijs, je kunt er gerust van uitgaan dat de telefoon een hoog prijskaartje zal hebben, gezien zijn vlaggenschipstatus, en naar het voorbeeld van de Xiaomi Mi 11 Ultra, die bij de release op £ 1.199 belandde.

Zonder enig officieel woord over de prijs, is er geen reden om aan te nemen dat de volgende telefoon aanzienlijk goedkoper zal zijn, dus als je een grote Xiaomi-fan bent die erop wacht, wil je je misschien schrap zetten voor nog een groot aantal.

Nieuw ontwerp

Grote, ronde camera-unit?

De meest consistente lekken die we rond de Xiaomi 12 Ultra hebben gezien, waren allemaal gericht op één groot aspect van de telefoon: de camerabobbel. Dit is iets dat steeds meer aanvoelt als de grootste factor in hoe een telefoon eruitziet, aangezien de ene kant een display is en de achterkant het beetje dat kan worden veranderd.

En de 12 Ultra lijkt niet geïnteresseerd te zijn in het veilig spelen van dingen - de indicaties zijn dat het een enorm, complex camerasysteem zal hebben dat een groot deel van de achterkant van de telefoon in een cirkelvorm in beslag neemt.

De afbeelding hierboven is naar verluidt afkomstig uit een hoesje voor de telefoon die in december 2021 uitlekte en komt overeen met renders en geschreven indrukken die eerder en sindsdien zijn verschenen.

Aan de ene kant is het onmiskenbaar een serieus grote camera-eenheid, maar we hebben de afgelopen jaren ook veel telefoons gezien die maar liefst de helft van hun rug naar camera's hebben gestoken, en als de specificaties die Xiaomi in het ontwerp kan proppen zijn de moeite waard, we kunnen niet zien dat iemand te veel last heeft van hoe het eruit ziet.

120Hz verversingssnelheid verwacht

2K-resolutie gebaseerd op precedent

We hebben ook geen duidelijke indicatie van welk scherm de 12 Ultra zal gebruiken, maar we kunnen je ongeveer situeren dankzij het precedent dat is ingesteld door de standaard Xiaomi 12-lijn, die zal dienen als de basis voor de liefhebbertelefoon.

Die handsets hebben 120 Hz verversingsfrequenties en de Pro-versie heeft een resolutie van 6,7 inch en 2K, wat zorgt voor een aantal echt indrukwekkende haarscherpe elementen. Of de 12 Ultra hier echt op kan upgraden, is een open vraag, maar het zou ons verbazen als hij met minder indrukwekkende specificaties zou komen.

12 Pro heeft drie 50MP camera's

Het is duidelijk uit het gelekte ontwerp van de camerabobbel van de telefoon, als die indruk klopt, dat de 12 Ultra een serieus aantal camera's zal hebben om te gebruiken als je foto's en video's maakt.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Opnieuw met de Xiaomi 12 Pro als benchmark, brengt die telefoon drie 50 MP camera's naar de tafel, een standaard shooter samen met een ultragroothoek- en telefoto-optie. We verwachten dat deze drie opties blijven bestaan, hoewel ze kunnen worden geüpgraded omdat de telefoon een tijdje later uitkomt dan zijn broer of zus.

Het aantal uitsparingen in het hierboven afgebeelde geval geeft echter aan dat er nog meer aan de hand kan zijn - dit kan betekenen dat er een dieptesensor of macrolens is, of gewoon meer gecompliceerde flitssystemen. We zullen waarschijnlijk moeten wachten op meer informatie om zeker te zijn.

Hier is alles wat we tot nu toe weten over de Xiaomi 12 Ultra.

Een rapport geeft aan dat er een kans is dat Xiaomi dit jaar helemaal geen 12 Ultra uitbrengt, op basis van modelnummers in zijn database.

Een gelekte behuizingsafbeelding geeft aan dat de 12 Ultra een enorme ronde camera-eenheid zal hebben, met veel uitsparingen voor verschillende lenzen en onderdelen.

Een schijnbaar lek suggereert dat de 12 Ultra niet langer een achterscherm zal hebben, zoals de 11 Ultra, en speculeert op zijn potentiële chipset.

Een rapport van fansite Xiaomiui geeft aan dat er mogelijk twee Ultra-modellen zijn, één nog high-end dan de normale Ultra en Ultra Enhanced genaamd.

Geschreven door Max Freeman-Mills.