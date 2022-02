Poco X4 Pro 5G-lek onthult enorme 108MP camera-array en Snapdragon 695-kracht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Poco X4 Pro 5G wordt aangekondigd op het Mobile World Congress op 28 februari, maar dankzij een lek hebben we een volledig overzicht van alle details voor dit toekomstige apparaat.

De Poco X4 Pro 5G zal, zoals de naam al doet vermoeden, 5G hebben geïntegreerd dankzij de Snapdragon 695 die de kern vormt. Deze 6nm octo-core hardware biedt mmWave- en Sub-6 5G-connectiviteit, ontworpen om wereldwijde connectiviteit te bieden in een betaalbaar pakket.

We hebben dit eerder gezien in de Redmi Note 11 Pro , en een snelle blik op dat apparaat laat zien dat ze qua specificaties vrijwel hetzelfde zijn, terwijl het ontwerp ook vergelijkbaar is.

Logisch, want zowel Redmi als Poco zijn Xiaomi-merken.

Terug naar de gelekte winkellijst en we kunnen zien dat de Poco X4 Pro 5G een 6,67-inch AMOLED-scherm zal hebben met een verversingssnelheid van 120 Hz en een bemonsteringsfrequentie van 360 Hz.

Er komt 8GB RAM en 256GB opslagruimte, terwijl de batterij naar verluidt 5000mAh is, dus lekker groot. Het ondersteunt opladen met 67 W, hoewel we niet weten of deze oplader in de doos zit.

Aan de achterkant van de telefoon vind je een 108-megapixel hoofdcamera, 8-megapixel ultrabrede en 2-megapixel macrocamera in een enorme camerareeks die zich uitstrekt over de achterkant van de telefoon, samen met de gebruikelijke Poco-branding .

Het lijkt op een deel van de styling die we hebben gezien op sommige "ultra" -apparaten, zoals de Xiaomi 11 Ultra , maar hier verschijnt als een differentiatiepunt voor de Redmi Note 11 Pro.

Eerdere lekken hadden melding gemaakt van de Laser Black-versie van dit toestel, maar het lijkt erop dat er ook een klassieke Poco-gele versie zal zijn, evenals een blauwe. Naar verwachting zal MIUI 13 bij de lancering worden uitgevoerd.

Het goede nieuws is dat we denken dat dit een geweldige telefoon zal zijn. De Redmi Note 11 Pro die we hebben getest, levert een geweldige ervaring voor het geld en we verwachten dat de Poco X4 Pro dat ook zal doen.

De prijs op de lijst is ongeveer € 350, ongeveer £ 290, maar we verwachten volledige bevestiging van prijzen – evenals eventuele regionale variaties wanneer Poco deze telefoon officieel op 28 februari lanceert .

Geschreven door Chris Hall.