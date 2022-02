Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Deze week zal Redmi zijn K50-gamingtelefoon onthullen - de Chinese aankondiging is gepland voor 16 februari - maar voorafgaand aan die onthulling is meer informatie over de gaming-handset geplaagd door het Xiaomi-uitlopermerk.

Het is vooral de toevoeging van 120 W supersnel opladen die uit de specificatiebladen springt. Dat zal niet alleen waanzinnig snel zijn om op te laden – verwacht ongeveer 15 minuten om de 4700mAh-batterij bijna vol te krijgen – er wordt ook gezegd dat er een L-vormige oplaadkabel is zodat gamers de telefoon aangesloten kunnen laten terwijl ze hun favoriete titels spelen.

Zoals echter al gemeld, is een van de grote aantrekkingskrachten van de K50 de speciale editie-koppeling met het F1-team van Mercedes-AMG Petronas , waarbij ook een ontwerp in beperkte oplage beschikbaar wordt gesteld - hoewel we niet weten in wat voor soort volumes toch weten.

Andere opvallende kenmerken van de K50-handset zijn JBL-geluid met Dolby Atmos, want wat is een gaming-telefoon zonder goed geluid? Er wordt ook gezegd dat het de eerste handset is met een nieuwe 20-megapixel Sony-sensor (de IMX596), dus misschien is het beter als het gaat om het maken van foto's dan de meeste.

Vaak is Redmi's K-serie vergelijkbaar met het Xiaomi-vlaggenschip van hetzelfde jaar, maar de K50 is minder een weerspiegeling van de Xiaomi 12 of 12 Pro dan je zou verwachten. Dat is waarom het past bij de gaming-hoek om het een nog uniekere kijk te geven.

Het lijkt erop dat er niet veel meer te onthullen valt, maar op 16 februari weten we meer. Ik vraag me af of de lancering zal samenvallen met de China F1-datum in april van dit jaar, gezien die speciale editie van Petronas.

Geschreven door Mike Lowe.