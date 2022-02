Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Deze week is de lancering van de Redmi K50, een gaming-telefoon van Xiaomi's subdivisie die bestemd is voor de Chinese markt. Of moet dat circuit zijn? Want er is een speciale uitvoering, de Mercedes-AMG Petronas Edition.

Zoals je op de afbeelding hierboven kunt zien, wordt de speciale editie-gamingtelefoon geleverd met een ontwerp - misschien kunnen we het een kleurstelling noemen? - die Formule 1-fans meer dan vertrouwd zullen vinden.

De speciale editie-telefoon zal zelfs een miniatuur Petronas F1-auto in de doos bevatten, wat het een nog gewilder verzamelobject zou moeten maken.

Het idee van raceautosnelheid is misschien wat vaag als het gaat om een smartphone, maar de Redmi K50 rommelt niet: er is een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 onder de motorkap, de beste chipset voor 2022, samen met snelle LPDDR5-RAM.

De Redmi K50 Gaming Edition zal ook beschikken over een 6,67-inch OLED-scherm met technologieën zoals variabele resolutie (VRS) tot 2400 x 1080, plus een verversingssnelheid van 120 Hz (vermoedelijk ook dynamisch).

Maak je klaar om op 16 februari op de grid te staan, want dan zal het Chinese lanceringsevenement plaatsvinden en alle andere vitale functies van de telefoon in detail onthullen.

Geschreven door Mike Lowe.