(Pocket-lint) - Redmi, de betaalbare tak van Xiaomi , heeft officieel de wereldwijde lancering aangekondigd van de Redmi Note 11-serie apparaten. In plaats van slechts één model, zijn er vier.

Redmi biedt vier verschillende apparaten aan, die door de Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro, Note 11S en Note 11 lopen, elk met iets andere specificaties om uw beslissing moeilijker te maken.

Regionale beschikbaarheid zal echter verschillen, met alleen de Note 11 Pro 5G en Note 11 die naar het VK komen - we hebben alle verschillende modellen hieronder gedetailleerd voor internationale lezers.

Beide Note 11 Pro-apparaten worden geleverd met een 6,67-inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz; de Note 11-modellen hebben een 6,43-inch AMOLED-display, dus het worden over het algemeen kleinere modellen.

Dat is niet het enige verschil, aangezien elk van deze modellen is gepositioneerd met iets andere specificaties, zoals je zult zien in onze vergelijking hier .

Hoewel de ontwerpen vergelijkbaar zijn, is er duidelijk een klein verschil tussen de Pro- en niet-Pro-modellen.

Er is ook een machtsverschil, met de Note 11 Pro 5G die Snapdragon 695 aanbiedt. Het 5G-label in de naam is belangrijk omdat dit het enige model is dat 5G aanbiedt - de Note 11 Pro en Note 11S hebben de MediaTek Helio G96, terwijl de Note 11 is Snapdragon 680, dus dit zijn allemaal 4G-handsets.

Wat betreft de camera en Redmi verpakt de 108-megapixel Samsung HM2-sensor in de meeste van deze telefoons voor de hoofdcamera, het is alleen de instapmodel Note 11 die naar een 50-megapixel hoofdcamera zakt.

Er is een 8-megapixel ultragroothoeklens op alle telefoons, samen met een 2-megapixel macro; er is een dieptesensor op de Note 11, Note 11S en Note 11 Pro, waarbij het topmodel deze niet krijgt. We vermoeden omdat het sowieso van twijfelachtige waarde is, en we denken niet dat de Note 11 Pro 5G eronder zal lijden.

Er zullen opties zijn voor RAM en opslag, wat een aantal verschillende en overlappende prijspunten betekent, terwijl alle modellen naar verluidt ook microSD ondersteunen, een populaire functie voor opslaguitbreiding op meer betaalbare telefoons.

Al deze apparaten worden aangedreven door een 5000mAh-batterij, met 67W bekabeld opladen op de Pro-modellen en 33W bedraad opladen op de reguliere modellen.

De Redmi Note 11 en Note 11S zijn beschikbaar vanaf januari 2022, de Note 11 Pro-modellen zijn beschikbaar in februari 2022. De prijzen in het VK worden dichter bij de lancering bekendgemaakt, maar we hebben richtprijzen in dollars, die als volgt zijn:

4+64GB - $179

4 + 128 GB - $ 199

6 + 128 GB - $ 229

6+64GB - $249

6 + 128 GB - $ 279

8 + 128 GB - $ 299

6+64GB - $299

6 + 128 GB - $ 329

8 + 128 GB - $ 349

6+64 GB - $ 329

6 + 128 GB - $ 349

8 + 128 GB - $ 379

