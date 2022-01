Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het merk Redmi van Xiaomi staat bekend om het uitbrengen van fantastische telefoons met een goede prijs-kwaliteitsverhouding . Het zijn meestal apparaten die ver boven hun gewicht uitsteken en de Redmi Note 10 Pro van vorig jaar was gemakkelijk een van de beste in zijn prijsgroep.

Nu zal het bedrijf het opvolgen met een nieuwe generatie, niet verwonderlijk de Redmi Note 11 Pro genoemd en – dankzij een recent lek – hebben we een vrij volledig beeld van wat we ervan kunnen verwachten.

Als we naar de gelekte afbeeldingen en renders kijken, lijkt het erop dat Xiaomi voor de volgende Note-serie voor een platte aanpak kiest, wat het een echt strak uiterlijk geeft, vooral in combinatie met de strakke, afgeronde hoeken.

De afbeeldingen - voor het eerst gepubliceerd door MySmartPrice - tonen een achterkant die vrijwel plat lijkt te zijn, met minimale kromming. Het is een benadering die we de afgelopen jaren van zowel Sony als Apple hebben gezien en – hoewel visueel opvallend – betekent dit vaak dat de telefoon niet zo comfortabel in de hand ligt.

Er worden drie kleuren getoond: Polar White, Graphite Grey en een lichtblauw model dat een sprankelende gradiëntafwerking lijkt te hebben die overgaat van blauw naar lila.

Wat betreft specificaties, het gerucht gaat dat er twee varianten zullen zijn: een met alleen 4G en een andere met 5G. Er wordt beweerd dat de twee modellen verschillende chipsets zullen hebben, waarbij de eerste wordt aangedreven door de MediaTek Helio G96-processor en het 5G-model met een onbekend Snapdragon-platform (waarschijnlijk de nieuwste Snapdragon 695).

Beide telefoons zouden worden geleverd met een quad-camerasysteem met een primaire sensor van 108 megapixels en een grote batterij van 5000 mAh. Bovendien wordt beweerd dat ze snel opladen van 67 W ondersteunen, en beide hebben een 6,67-inch scherm met verversingsfrequenties tot 120 Hz.

De Redmi Note 11 Pro wordt gelanceerd als onderdeel van de lancering van de Note 11-serie op 26 januari, en we hebben alle details van de lancering en waar je deze hier kunt bekijken.

Geschreven door Cam Bunton.