Xiaomi werkt naar verluidt aan een opvouwbare clamshell met topspecificaties en prijzen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi zou een nieuwe smartphone ontwikkelen die verticaal naar binnen vouwt.

Volgens informatie van een Weibo-tipgever die bekend staat als Digital Chat Station, werkt het Chinese bedrijf aan een nieuwe opvouwbare telefoon die zal worden geprijsd als een 'mainstream vlaggenschip'-smartphone. Het zou kunnen worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SoC, en het zou een 50-megapixel hoofdcamera kunnen verpakken in een voornamelijk dunne en lichte clamshell-behuizing.

Andere geruchten zijn onder meer een scherm met een FHD+-resolutie en een hoge verversingssnelheid van 120 Hz. Houd er rekening mee dat als dit waar is, het nog steeds niet de eerste opvouwbare smartphone van Xiaomi zou zijn. Xiaomi heeft bijvoorbeeld de Mi Mix Fold (hierboven afgebeeld), hoewel het een exclusief China-toestel is. Het is ook onduidelijk of deze nieuwe Xiaomi clamshell opvouwbaar wereldwijd zal worden uitgerold wanneer deze wordt gelanceerd.

Als dat zo is, zal het waarschijnlijk concurreren met de Samsung Galaxy Z Flip 3, die in de VS een prijskaartje van $ 1.000 heeft. Verbazingwekkend genoeg is het voor die prijs nog steeds een van de goedkoopste opvouwbare apparaten die je kunt kopen.

Bekijk onze gids hier voor een overzicht van de beste opvouwbare vouwwagens die u nu kunt kopen. Pocket-lunt heeft ook verzamelingen van de beste opkomende opvouwbare apparaten en ook de beste smartphones die op de markt komen.

Geschreven door Maggie Tillman.