(Pocket-lint) - Poco, het uitlopermerk van Xiaomi , zal naar verwachting zeer binnenkort zijn Poco M3-opvolger lanceren.

We zouden de Poco M4 wereldwijd moeten verwachten in februari, zo heeft tipgever Mukul Sharma onthuld in een bericht op MySmartPrice .

De Poco M3 werd in februari 2021 in India gelanceerd , dus de timing is logisch.

De nieuwe telefoon is voorzien van een MediaTek-processor, hoewel de details nog niet zijn opgedoken.

Op het gebied van beeldvorming mogen we een array met drie camera's verwachten met een 64 MP OV64B40-sensor, een 8 MP IMX355-sensor en een 2 MP OV2A-lens.

Het gerucht gaat dat het scherm een verversingssnelheid van 90 Hz heeft en waarschijnlijk een FullHD LCD-scherm is.

De Poco M4 draait Android 11 uit de doos met een Xiaomi MIUI-skin erop. Een beetje teleurstellend aangezien Android 12 al een tijdje beschikbaar is.

De details zijn op dit moment dun op de grond, maar we zijn er zeker van dat er de komende weken veel meer informatie naar boven zal komen.

De Poco M3 maakte indruk op ons met de enorme prijs-kwaliteitverhouding die het bood, met specificaties die vaak zijn gereserveerd voor veel duurdere apparaten. We waren vooral dol op de 6000 mAh-batterij die je de hele dag kan opladen.

Als de M4 zoiets is als zijn voorganger, zal het zeker een hit worden bij budgetbewuste mobiele shoppers.