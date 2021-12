Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na verschillende geruchten bevestigt een lek van de Xiaomi 12 dat dit het "vlaggenschip met een klein scherm" zal zijn - met een 6,28-inch display.

Er gingen geruchten dat dit kleinere scherm de reserve zou zijn van een "Xiaomi 12X", maar dit blijkt nu ongegrond.

Dat betekent, op basis van Xiaomi's officiële teaser van 22 december , dat de Xiaomi 12 Pro het apparaat zal zijn met een groter scherm - vermoedelijk een 6,67-inch scherm.

Het Xiaomi 12-lek bevestigt ook veel meer details: het DisplayMate A+-scherm van het apparaat heeft een resolutie van 2400 x 1800, een verversingssnelheid van 120 Hz, 16000 helderheidsniveaus en een hoog dynamisch bereik van HDR10+.

De batterij heeft, zoals geruchten, een capaciteit van 4500 mAh, maar snel opladen is iets langzamer dan gedacht - hoewel het met 67 W bedraad en 30 W draadloos nog steeds snel is.

Op het gebied van camera's is de belangrijkste achterkant een 50-megapixel (Samsung GN5), met een diafragma van f/1.9 en optische beeldstabilisatie (OIS). Dat is gecombineerd met een 3x optische zoom, ook met OIS, en een 13-megapixel supergroothoeklens om het volledige trio te vormen. We verwachten dat de Pro- en Ultra-modellen hier in het algemeen van zullen verschillen.

Ten slotte zijn de prijzen ook uitgelekt, aangezien het apparaat op 1 januari 2022 in de verkoop gaat voor ¥ 3699 (£ 433 / $ 580 door directe vertaling) voor het 8GB + 128GB-model. Het maximale model van 12 GB + 256 GB is ¥ 4399 (£ 515 / $ 690).