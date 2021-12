Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Xiaomi 12 is bevestigd voor een onthulling op 28 december 2021 , maar harde feiten waren tot nu toe dun. Xiaomi's officiële conferentieposter pronkt echter met twee handsetformaten, wat brandstof toevoegt aan de verwachting dat het het volledige assortiment - Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Ultra - aan het einde van het jaar zal onthullen.

Oorspronkelijk werd gesuggereerd dat de Xiaomi 12-reeks over de hele linie een 6,67-inch display zou hebben. Zoals de officiële afbeelding laat zien, is er echter een duidelijk verschil in grootte tussen de twee gepresenteerde handsets. Dat lijkt de theorie te ondersteunen dat de Xiaomi 12 een 6,2- of 6,3-inch scherm zal hebben, terwijl de Pro (of misschien Ultra?) een groter 6,67- of 6,8-inch scherm zal hebben.

Het is duidelijk dat het op dit moment allemaal gissen is, aangezien we een drietal handsets van dit evenement verwachten. Het lijkt waarschijnlijker dat de Xiaomi 12- en 12 Pro-modellen dezelfde grootte hebben, maar met verschillende camera-opstellingen, terwijl de Ultra de grootste van de drie zal zijn – de gelekte ronde camerabehuizing aan de achterkant zou zeker bevestigen dat het de grotere handset is .

Xiaomi heeft eerder bevestigd dat het het Snapdragon 8 Gen 1-platform van Qualcomm zal gebruiken - zoals onthuld op de jaarlijkse Qualcomm Snapdragon Tech Summit - en dat het de eerste telefoonfabrikant zal zijn die een handset uitbrengt met die kit erin . Of dat voor alle varianten van de Xiaomi 12 geldt, moet echter nog duidelijk worden.

Er zijn dus nog veel vragen, maar deze conferentieposter bevestigt in ieder geval dat het niet alleen de Xiaomi 12 zal zijn die op 28 december wordt onthuld. Voor alle andere details moeten we echter afwachten wat Xiaomi officieel onthult...