Xiaomi 12 onthulling officieel: 28 december China-evenement bevestigd

(Pocket-lint) - De vlaggenschipserie Xiaomi 12 wordt op 28 december onthuld tijdens een lanceringsevenement in China, dat Xiaomi officieel heeft onthuld op Weibo , de Chinese sociale-mediasite.

Dus wat kunnen we verwachten? Nou, het gaat duidelijk allemaal om snelheid. De evenementposter (hieronder) toont de Chinese sprinter Su Bingtian, die niet alleen de eerste Chinese atleet was die de barrière van 10 seconden voor de 100 meter sprint, maar ook een merkambassadeur van Xiaomi is.

Het is een behoorlijk slimme koppeling, aangezien de Xiaomi 12 de eerste handset zal zijn met het Snapdragon 8 Gen 1-platform van Qualcomm – zoals voor het eerst werd bevestigd tijdens Qualcomm’s jaarlijkse Tech Summit- evenement begin december.

Het gerucht ging dat de datum van de onthulling van Xiaomi 12 aanvankelijk 12 december was, om aan te sluiten bij de naam van de handset, maar op basis van de releaseschema's van voorgaande jaren was de kans groter dat dit aan het einde van het jaar zou zijn ( de Mi 11-serie werd onthuld op dinsdag 29 december 2020 , dus de Xiaomi 12 staat gepland in een gelijkwaardig tijdslot).

Ondanks de officiële datum is er echter nog relatief weinig bekend over de Xiaomi 12. We hebben een handvol geruchten gezien, waarvan de meest interessante de gigantische ronde camera-array is die naar verwachting alleen op de 12 Ultra zal verschijnen , maar of we' Ik zal zien dat drie handsets of meer iets is dat we moeten afwachten en ontdekken.