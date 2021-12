Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Xiaomi 12-serie werd bevestigd door de CEO van het bedrijf, Lei Jun , als het eerste vlaggenschip met het Snapdragon 8 Gen 1-platform van Qualcomm . Maar begin december werd er verder weinig onthuld.

Nu onthult een gelekte behuizing voor de Xiaomi 12 Ultra - dat wil zeggen het topproduct in de serie - wat lijkt op een hypercomplexe camera-opstelling aan de achterzijde die totaal afwijkt van de eerdere Xiaomi Mi 11 Ultra-handset .

Dat is geen totale verrassing: medio november meldden we dat de Xiaomi 12 waarschijnlijk het achterdisplay van zijn voorganger zou dumpen en in plaats daarvan voor een ander ontwerp zou kiezen. En deze gelekte afbeelding van GizmoChina ondersteunt dat gerucht zeker.

Dus wat kun je verwachten van de achteruitrijcamera van de Xiaomi 12 UItra? Er zijn maar liefst acht openingen aan de achterzijde, maar we verwachten niet dat deze allemaal cameragerelateerd zullen zijn. Het ronde ontwerp past goed bij de stijl van 2021, maar sommige van die openingen zijn waarschijnlijk voor een microfoon en flitser - dus niet alle cameras.

Het gerucht gaat dat de 12 Ultra een Samsung GN5-hoofdsensor van 50 megapixels zal hebben – niet de 200 MP Samsung-sensor zoals eerst werd gedacht – samen met een trio van 48 MP snappers voor 2x, 5x en 10x zoom. Een vijfde sensor zou voor groothoek kunnen zijn, terwijl een zesde voor time-of-flight (ToF) zou kunnen zijn .

Het is vermeldenswaard dat de ontwerpen van de Xiaomi 12 Pro en het instapmodel Xiaomi 12 totaal verschillend zijn, wat betekent dat de 12 Ultra op zichzelf al erg opvalt. We vermoeden dat het product eind december in China zal worden onthuld, met een internationale lancering in het eerste kwartaal van 2022. We zullen dus meer weten als en wanneer de informatie officieel is en geverifieerd door Xiaomi.