HAWAII, USA (Pocket-lint) - Op de Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2021 , na de aankondiging van Snapdragon 8 Gen 1 , werd bevestigd dat het volgende vlaggenschip van Xiaomi het platform zal gebruiken.

Dit kwam rechtstreeks uit de mond van Xiaomi CEO, Lei Jun, die bevestigde dat de Xiaomi 12-reeks de "eerste ter wereld" zou zijn met deze vlaggenschip 5G-chipset.

Verder komt de Xiaomi 12 "binnenkort", zei Jun, hoewel er geen specifieke datum is vastgesteld - het gerucht gaat dat het in december zal zijn, voordat 2021 wordt afgesloten.

Dit is geen echte verrassing: midden november rapporteerden we over een Xiaomi 12-lek , dat destijds naar verwachting de Snapdragon 898 zou bevatten - natuurlijk is de naamgevingsconventie voor deze generatie veranderd, met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-naam .

De Xiaomi 12 zal echter niet de enige handset zijn met het platform, waarbij Motorola ook het podium vertegenwoordigt op Tech Summit, wat bevestigt dat een "toekomstig vlaggenschip" Edge-product voor de lancering in China ook de Snapdragon 8 Gen 1 zal bevatten - ons geld is op de vervanging voor de Edge S.

Als je meer wilt weten over wat Snapdragon 8 Gen 1 te bieden heeft, lees dan onze storingsfunctie, onderstaande link, om een beter begrip te krijgen van het scherm, de camera, gaming en andere mogelijkheden.