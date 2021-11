Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Chinese elektronicagigant Xiaomi heeft een nieuwe koeloplossing voor smartphones onthuld met de naam Loop LiquidCool Technology.

Hoewel het op het eerste gezicht lijkt op elk ander heatpipe-ontwerp, denkt Xiaomi dat deze nieuwe technologie een slanker smartphone- ontwerp mogelijk zal maken zonder concessies te doen aan de prestaties.

Het nieuwe ontwerp maakt gebruik van een Tesla-klep om een eenrichtingsstroom van warmte rond het apparaat te garanderen. Xiaomi zegt dat dit ontwerp voorkomt dat warmte achteruit door de lus gaat en de warmteafvoercapaciteiten van standaard heatpipe-ontwerpen verdubbelt.

Het heeft een video uitgebracht waarin Genshin Impact wordt weergegeven met maximale instellingen van 60 fps op zowel een standaard Xiaomi Mix 4 als een aangepaste versie met de nieuwe Loop LiquidCool-technologie.

De versie met de nieuwe koeloplossing wist tijdens een test van dertig minuten ruim acht graden koeler te blijven dan het standaardmodel.

In een blogbericht van Xiaomi staat: "Deze nieuwe technologie heeft een ringvormig warmtepijpsysteem dat is samengesteld uit een verdamper, een condensor, een bijvulkamer, evenals gas- en vloeistofleidingen. Geplaatst bij warmtebronnen, heeft de verdamper koelmiddel dat verdampt om gas te geven wanneer de smartphone zwaar wordt belast. Het gas en de luchtstroom worden vervolgens verspreid naar de condensor, waar het gas weer condenseert tot vloeistof. Deze vloeistoffen worden geabsorbeerd en verzameld door kleine vezels in de bijvulkamer - die de verdamper opnieuw vult - waardoor het een zelfvoorzienend systeem."

De nieuwe Loop LiquidCool-technologie zou rond de tweede helft van 2022 in Xiaomi-telefoons moeten verschijnen.

De beste vroege Black Friday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges, Kindles en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 8 November 2021