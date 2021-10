Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi- submerk Redmi is van plan om de Note 11-serie binnenkort in China aan te kondigen. Maar tot voor kort werd er gespeculeerd over hoeveel telefoons de nieuwe serie zou bevatten.

Het bedrijf deelde onlangs teasers op zijn Weibo-account , waaruit bleek dat het de Redmi Note 11 op 28 oktober 2021 zal introduceren. andere functies zoals een 3,5 mm koptelefoonaansluiting en mogelijk een IR-blaster en een JBL-afgestemde luidspreker. Het heeft echter niet bevestigd hoeveel telefoons uit de Redmi Note 11-serie kunnen worden verwacht.

De meeste geruchten wijzen op minstens twee nieuwe telefoons: Note 11 en Note 11 Pro.

De Redmi Note 11 Pro zal naar verwachting beschikken over een 120 Hz OLED-scherm, een Dimensity 920-systeem op een chip, 8 GB RAM met 256 GB opslag en een 5000 mAh-batterij die 67 W of 120 W kan opladen. De Redmi Note 11 zal dezelfde batterij dragen, maar beperkt tot 33 W opladen. Het zal ook een 120Hz LCD-scherm, een Dimensity 810 SoC en 6 GB RAM met 128 GB opslagruimte of 8 GB RAM met 128 GB opslagruimte inpakken.

Onlangs lekte een tipgever met de naam Arsenal belangrijke informatie over de Redmi Note 11 en Redmi Note 11 Pro, waarmee veel van de hierboven genoemde specificaties werden bevestigd.

Dat gezegd hebbende, is er voorafgaand aan de lancering ook een derde Redmi Note 11 Pro+-model gespot op JD.com. Zoals opgemerkt door Gadgets 360 , vermeldt de e-commercesite momenteel drie modellen - de Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro en Redmi Note 11 Pro+ - en merkt op dat de Redmi Note 11 Pro+ beschikbaar zal zijn in Mysterious Black, Misty Forest, en Time Quiet Purple kleuropties. Xiaomi neemt naar verluidt reserveringen aan voor de telefoons op JD.com.

Xiaomi heeft nog geen enkele van de lekken gewogen, maar het zal ongetwijfeld meer te zeggen hebben over specificaties en functies wanneer het de telefoons lanceert.

