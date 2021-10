Black Shark 4S wordt op 13 oktober gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De gamingmarkt blijft in een gestaag tempo doorgaan op het gebied van smartphones en het lijkt erop dat een van zijn belangrijkste merken op het punt staat een vernieuwde versie van zijn vlaggenschip-gamertelefoon te lanceren.

Black Shark heeft via sociale media aangekondigd dat het op 13 oktober een lanceringsevenement voor de Black Shark 4S zal organiseren, waarna we waarschijnlijk een bescheiden specificatie zullen zien over de Black Shark 4.

Het lanceringsevenement vindt plaats om 15.00 uur lokale tijd in China en zal naar verwachting geen wereldwijd lanceringsevenement in het Engels zijn.

We weten niet welke veranderingen er zullen zijn ten opzichte van de Black Shark 4, maar aangezien het een S-serie is, zullen het geen groothandelsveranderingen zijn.

De huidige Black Shark 4 en 4 Pro worden aangedreven door respectievelijk de Snapdragon 870- en Snapdragon 888- processors, en naar verwachting zullen deze worden verwisseld voor iets krachtigere chipsets.

Met gaming-telefoons die nu pushen om up-to-date hardware te lanceren, is het vrijwel zeker dat we de nieuwere Snapdragon 888+ -processor zullen zien gebruiken, die iets meer kracht brengt.

In de teaserposter is het duidelijk dat de telefoon een drievoudig camerasysteem heeft dat in een lang zeshoekig uitsteeksel is geplaatst, net als de huidige modellen.

We weten niet zeker wat de regionale lanceringsplannen van Black Shark zijn. Het is de afgelopen jaren relatief rustig geweest op de westerse markten, dus het is volkomen aannemelijk dat dit alleen in China/Azië is gelanceerd.