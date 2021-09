Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft een bijgewerkt instapmodel aangekondigd als onderdeel van zijn reguliere serie: de 11 Lite 5G NE.

Toen Xiaomi de eerdere Mi 11 Lite 5G lanceerde, waren we nogal gecharmeerd van het slanke ontwerp en de kleurrijke afwerking - inderdaad, zoals we al zeiden in onze recensie van dat toestel, zou het wel eens onze keuze kunnen zijn voor de Mi 11-serie.

Maar we twijfelen over de 11 Lite 5G NE. Afgezien van de nieuwe naam – merk op dat het de ‘Mi’-branding sloten, zoals de standaard van Xiaomi voor de tweede helft van 2021 – en een opgewaardeerde processor (de Qualcomm Snapdragon 778 vervangt de SD770), is dat jouw lot. Het voelt echt als een onnodige rebadge.

Dat gezegd hebbende, de kleuropties blijven indruk maken, zoals je kunt zien in de galerij bovenaan deze pagina. De vier afwerkingen heten officieel Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink en het nieuwe (en al met al minder kleurrijke) Snowflake White. Heerlijk spul.

Elders is het hetzelfde bekende verhaal: de 11 Lite 5G NE heeft een 6,55-inch scherm, een slank ontwerp dat slechts 6,81 mm dik is en 33 W snel opladen. Veel lichter en meer zakformaat dan uw typische handset-release op dit moment. Maar met de Xiaomi 11T en 11T Pro die ook tegelijk zijn aangekondigd, zijn die grotere en krachtigere handsets moeilijk te negeren.

Als de kleurrijke Xiaomi 11 Lite 5G NE er aantrekkelijk uitziet en je nog nooit de eerdere Mi 11 Lite hebt gehad, dan is de releasedatum van oktober misschien de moeite waard om in je agenda te noteren. Maar als je het eerdere model voor minder geld kunt vinden, dan is het een goed idee om in plaats daarvan voor dat model te gaan.