Xiaomi 11T vs 11T Pro: wat is het verschil?

(Pocket-lint) - De Xiaomi 11T en 11T Pro markeren een nieuw tijdperk voor Xiaomis internationale lanceringen: het is het einde van de Mi-merkgeneratie voor deze betaalbare vlaggenschepen, zoals voor het eerst in gang gezet door de Mix 4 . Maar alleen omdat de Mi niet in de naam staat, wil nog niet zeggen dat de mantra van de serie is veranderd: er zijn nog steeds veel hoogwaardige specificaties voor een niet zo hoge prijs.

Voor 2021 komt de T-serie in twee vormen: de instap 11T en de gematigde step-up 11T Pro. Maar welke extras biedt de Pro-handset? Hier zijn de belangrijkste verschillen vergeleken.

Beide apparaten: 6,67-inch AMOLED-scherm, 120 Hz verversing, 2400 x 1080 (FHD+) resolutie

Beide apparaten: meteorietgrijs, maanlichtwit, hemelsblauw

Beide apparaten: afmetingen 164,1 mm x 76,9 mm x 8,8 mm

Knipper en je mist het: de 11T en 11T Pro zien er nauwelijks anders uit, zoals je kunt zien op de vergelijkingsafbeelding bovenaan. Dat komt omdat er uiteindelijk geen cosmetische verschillen zijn tussen het paar.

Beide handsets bieden hetzelfde 6,67-inch AMOLED-paneel met 120Hz verversingssnelheid en FullHD+ resolutie. Beide zijn verkrijgbaar in drie kleuropties. Beide zijn even groot en ongeveer even zwaar.

Dus als het een groter scherm of een gedurfdere kleur/materiaal is waarnaar u op zoek bent, is dat niet hoe deze twee handsets zich onderscheiden.

11T: MediaTek Dimensity 1200-Ultra, 8GB RAM

11T Pro: Qualcomm Snapdragon 888, 8GB RAM

Beide apparaten: 5.000 mAh batterijcapaciteit

11T: 67W snel opladen

11T Pro: 120W Xiaomi HyperCharge

Alleen 11T Pro: geluid van Harman Kardon

De belangrijkste differentiatie is allemaal te danken aan de hardware onder de motorkap. De 11T brengt het Dimensity 1200-platform van MediaTek voor het eerst in Xiaomi, hier in zijn 1200-Ultra-aanpassing aan de specificaties van Xiaomi. De 11T Pro blijft bij Qualcomm en biedt het eersteklas Snapdragon 888-platform, wat een beetje meer kracht betekent.

Beide apparaten hebben ook dezelfde batterijcapaciteit van 5.000 mAh, maar hun oplaadprotocollen zijn aanzienlijk anders: het snelladen van 67 W van de 11T is zeker snel; maar de 120 W HyperCharge van de 11T Pro gaat een stap verder - hij kan bijna driekwart van de batterij opladen in slechts 10 minuten.

De hardwaredifferentiatie betekent bepaalde extra mogelijkheden: de Pro biedt 8K-video en HDR10+-opname, wat de 11T niet biedt; en Xiaomi werkt samen met Harman Kardon om het geluid in de Pro uit te rusten – een versiering die ontbreekt in de standaard 11T (hoewel beide handsets dubbele luidsprekers hebben en Dolby Atmos-compatibel zijn).

Beide apparaten: drievoudige achteruitrijcamera, geperforeerde selfiecamera aan de voorkant

Belangrijkste: 108 megapixels, f/1.75 diafragma Breed (120º): 8MP, f/2.2

Telemacro: 5MP, f/2.4



Selfie: 16 MP, f/2.45

Alleen 11T Pro: 8K-opname, HDR10+-opname

Vaak is de enige onderscheidende factor van een Pro-handset de cameraspecificatie, maar dat is hier niet het geval in hardwaretermen. Inderdaad, zowel de 11T als de 11T Pro hebben dezelfde opstelling van de kerncameras.

Dat betekent driedubbele lenzen aan de achterkant, met een hoofdcamera van 108 megapixels, een groothoeklens van 8 megapixels en een macro van 5 megapixels - vergelijkbaar met de oorspronkelijke uitgave van de Mi 11, eigenlijk.

Aan de voorkant bevindt zich een geperforeerd gat bovenaan en in het midden van het scherm, wat een 16 MP selfie-snapper oplevert.

11T: release 8 oktober 2021; geprijsd vanaf £ 499

11T Pro: release op 1 oktober 2021; geprijsd vanaf £ 599

Ondanks dat het grotendeels vergelijkbare apparaten zijn, kost die Qualcomm-hardware u 20 procent extra op de aankoopprijs. Als je extra enthousiast bent over de 8K-opname en HDR10+, dan is het een voor de hand liggende keuze, anders lijkt de standaard 11T, alleen al op basis van de specificaties, een slimmere verkoop — vooral met zijn vraagprijs die net onder de £ 500 in het VK schraapt .