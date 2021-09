Xiaomi 11T en 11T Pro brengen MediaTek- en Qualcomm-keuzes

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens het lanceringsevenement van 15 september onthulde Xiaomi zijn nieuwste vlaggenschepen - de 11T en 11T Pro - waarmee het einde van zijn Mi-merktijdperk voor zijn internationale lanceringen werd gemarkeerd (het Mi-merk werd voor het eerst gedropt in de Mix 4 ).

Maar Mi-fans hoeven niet te snikken bij het verlies van een naam, aangezien de 11T-serie veel specificaties heeft die een nieuwe generatie Xiaomi-liefhebbers inhoud zullen houden.

Ten eerste: hoe verschillend zijn de 11T en 11T Pro? Niet erg is het simpele antwoord. Beide apparaten hebben een 6,67-inch plat AMOLED-scherm met 120Hz verversingsscherm. Beide hebben dezelfde drievoudige camera - 108 MP hoofd; 8 MP breed; 5MP tele-macro- en front-facing selfie camera.

Het belangrijkste verschil is te wijten aan de keuze van de processor. De Xiaomi 11T beschikt over MediaTeks Dimensity 1200 (hier in de gespecificeerde "1200-Ultra" getunede versie), terwijl de 11T Pro kiest voor Qualcomms Snapdragon 888-platform (en, volgens Xiaomis one-pager, ook "dampkamerkoeltechnologie"). Dit betekent dat het Pro-model in staat is tot 8K-video-opname, terwijl de 11T dat niet is.

Er zijn ook andere kleine verschillen: beide apparaten bieden dubbele luidsprekers, maar de Pro heeft geluid dat is afgestemd door Harman Kardon; en hoewel beide 5.000 mAh-batterijen aan boord hebben, wordt het snelle 67 W snelladen voor de 11T verbeterd door de 120 W Xiaomi HyperCharge in de 11T Pro - de laatste kan bijna driekwart van de batterij opladen in slechts 10 minuten aan de stekker.

Zoals altijd met Xiaomis T-serie apparaten, is het de prijs die bijzonder in het oog springt, met de 11T die vanaf 8 oktober te koop is, geprijsd vanaf £ 499 in het VK; terwijl de 11T Pro iets eerder zal verschijnen, vanaf 1 oktober, geprijsd vanaf £ 599 (pre-orders vanaf 26 september profiteren van een speciale vroegboekprijs van £ 549).