Xiaomi 12: releasedatum, geruchten en wat te verwachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De lanceringscycli van Xiaomi zijn de laatste tijd erg agressief geweest, met meerdere versies van elke reeks apparaten - de volgende zal naar verwachting de Xiaomi 12 zijn.

Je zult merken dat er geen "Mi" -naam in staat. Om de zaken op te schonen, heeft Xiaomi de Mi-branding laten vallen , waarbij de Mix 4 het eerste apparaat is dat de nieuwe naamgevingsconventie gebruikt.

We zijn enigszins verwijderd van de lancering van Xiaomi 12, maar hier is alles wat we hebben gehoord, alles wat is gelekt en alles wat je moet weten.

bevestiging december 2021

Wereldwijde lancering maart 2022 waarschijnlijk

Er is geen officieel woord over wanneer de Xiaomi 12 zou kunnen worden gelanceerd, maar er is een patroon aan het ontstaan. Xiaomi bevestigde normaal gesproken zijn next-gen-apparaat op hetzelfde moment dat Qualcomm de nieuwste Snapdragon-hardware aankondigde.

In de afgelopen jaren heeft Xiaomi zijn volgende apparaat aangekondigd op Snapdragon Summit, gehouden in december. Dat zal waarschijnlijk medio december 2021 officieel nieuws naar boven komen.

Lancering in China is vaak eerst - voor de Mi 11 was dat 28 december 2020. In voorgaande jaren heeft Xiaomi vervolgens het Mobile World Congress van februari gebruikt voor een wereldwijde lancering - met beschikbaarheid rond maart. We verwachten dat de lancering van de Mi 12 hetzelfde zal zijn, hoewel sommige geruchten een nog eerdere lancering voor de Xiaomi 12 suggereerden.

Er is geen woord over prijzen, maar meestal komt de Mi 11 binnen met een prijs van ongeveer £ / € 799, waardoor er ruimte is voor de Pro en Ultra daarboven. We verwachten dat de Xiaomi 12 vergelijkbaar zal zijn.

Er zijn geen ontwerplekken geweest voor de Xiaomi 12, dus alles wat we over het ontwerp zeggen, zou puur giswerk zijn. Xiaomi heeft steeds grotere cameramodules aan de achterkant van telefoons geïntroduceerd, maar we verwachten dat de grootste het domein van de Ultra blijft.

Voor Xiaomi 12 verwachten we iets dat lijkt op de Mi 11, maar verder wachten we nog steeds op het begin van ontwerplekken.

De Xiaomi 12 wordt waarschijnlijk geleverd met een 6,8-inch scherm, met een resolutie van 2K, 3200 x 1440 pixels, vrijwel zeker AMOLED en met een verversingssnelheid van 120 Hz.

De Mi 11 had dit scherm en het haalt de meeste verwachte spec-punten voor dit apparaatniveau, dus we zouden geen enorme verandering verwachten. Een verandering kan een verschuiving zijn naar een LTPO-scherm, met adaptieve verversingsfrequenties.

Tot nu toe is er niets dat suggereert wat de specificaties van het scherm zullen zijn.

Snapdragon 895 verwacht

100W draadloos opladen?

Zoals we hierboven vermeldden, heeft Xiaomi zich onlangs afgestemd op de releases van Qualcomm, dus het is vrijwel zeker dat de Xiaomi 12 de Snapdragon 895 zal gebruiken (als dat zo wordt genoemd). We verwachten dat die hardware wordt aangekondigd op Snapdragon Summit in december 2021.

Buiten deze hardware is er weinig anders bekend, maar de verwachting is dat Xiaomi de telefoon zal uitrusten met zijn echt snelle oplaadopties, die kunnen oplopen tot 120 W draadloos opladen en 200 W bekabeld opladen - Xiaomi heeft zijn Xiaomi HyperCharge-systeem al laten zien.

200 W bedraad opladen

120 W draadloos opladen



We staan op het punt de oplaadervaring opnieuw te definiëren met #XiaomiHyperCharge. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/2rPrzw7BEu — Xiaomi (@Xiaomi) 31 mei 2021

Dat kan echter behouden blijven voor de Xiaomi 12 Ultra, waarbij de reguliere versie 100 W bedraad en 120 W draadloos wordt opgeladen.

Verder weten we niet veel over wat de telefoon gaat bieden.

Drievoudig camerasysteem 50MP hoofd 50 MP ultragroothoek 50 MP telefoto, 5x optische periscoop



Een van de eerste geruchten over de Xiaomi 12 suggereerde dat het Samsungs 200 megapixel sensor zou gebruiken. Dat is nu officieel, de Isocell HP1 , hoewel er geen bevestiging is dat dit daadwerkelijk in de Xiaomi 12 zal verschijnen.

Twijfel werd geuit door een andere bron die suggereerde dat de Xiaomi 12 een drievoudige camera zou hebben, met 50-megapixelsensoren voor de hoofd-, ultragroothoek- en telelenzen. De telefoto zou een periscoopeenheid zijn, waarschijnlijk een 5x of 10x - we vermoeden dat de 10x opnieuw zal worden gereserveerd voor de Ultra.

Dat zou de Samsung-sensor voor de Xiaomi 12 Ultra kunnen verlaten - op dit moment is het niet duidelijk welke camera-uitrusting de Xiaomi 12 precies zal krijgen.

Hier is een overzicht van alle lekken voor de Xiaomi 12.

De Xiaomi 12 zou drie 50-megapixelcameras aan de achterkant kunnen hebben , met ultragroothoeklens en telefotos die zich bij de hoofdcamera voegen.

In juni 2021 ging het gerucht dat de Xiaomi 12 de 200 megapixel camera van Samsung zou kunnen gebruiken en dat hij Olympus-branding zou kunnen hebben.