Xiaomi laat de merknaam Mi in de toekomst van alle producten vallen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi slaat een nieuwe weg in als het gaat om de branding van zijn producten. In de toekomst zal geen van de nieuwe apparaten de bijnaam Mi dragen.

De merknaam Mi wordt al jaren gebruikt in vrijwel elke productcategorie waar Xiaomi mee te maken heeft. Of het nu gaat om de smartphonereeksen (waaronder de recente Mi 11-serie ), tandenborstels, fitnessbandjes, koelkasten, tv’s, luchtreinigers of scooters. Bijna allemaal zoals gekenmerkt door het label.

Vanaf de Xiaomi Mix 4 verandert de naamgevingsconventie. Eerdere telefoons in de Mix-serie werden "Mi Mix" genoemd. Het bedrijf bevestigde de richtingsverschuivingnaar XDA-ontwikkelaars. In het rapport staat dat "een vertegenwoordiger van het bedrijf XDA vertelde dat al zijn aankomende producten zullen volgen".

Als elk bereik hetzelfde voorbeeld volgt als de Mix-reeks, zou dat kunnen betekenen dat de volgende vlaggenschipserie telefoons gewoon de Xiaomi 12-serie wordt genoemd.

Het rapport van XDA geeft geen details over de redenen achter deze verschuiving in de benadering van etikettering, maar het zou kunnen zijn om meer bekendheid te geven aan het merk Xiaomi. De meeste verwijzen immers naar zijn apparaten als "Mi - something".

Het is bijvoorbeeld waarschijnlijker dat u iemand in een gesprek over de "Mi 11"-telefoon hoort praten in plaats van over "Xiaomi Mi 11" of "Mi Band" in plaats van over "Xiaomi Mi Band". Door het Xiaomi [productnaam/nummer] voortaan te maken, ben je in wezen gedwongen om de merknaam van de fabrikant te kennen.

Met Xiaomi nu een van de beste smartphonemerken ter wereld op het gebied van verkoop, wil het nu dat meer mensen bekend zijn met zijn naam. Of - althans - dat is de theorie.