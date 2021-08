Xiaomi bevestigt per ongeluk Redmi 10 en duwt grote specificaties met een klein budget

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Redmi heeft een reputatie opgebouwd en biedt betaalbaarheid voor het hele assortiment smartphones, zonder te bezuinigen op de specificaties.

Na eerder dit jaar indrukwekkende prestaties van de Redmi Note 10 Pro te hebben gezien, is het nu de beurt aan de Redmi 10, een betaalbaarder apparaat, maar vaak de massaverkoper.

We kunnen erop vertrouwen dat deze specificaties legitiem zijn, omdat dit lek afkomstig is van een Xiaomi-blogpost, die nu is verwijderd, wat suggereert dat het net iets te vroeg is gepost.

Het komende apparaat zal een 6,5-inch scherm hebben met een verversingssnelheid van 90 Hz en een resolutie van 2400 x 1080 pixels. Interessant is dat het zal komen met een adaptieve verversingssnelheid, met 45, 60 of 90Hz. Deze premiumfunctie zou de levensduur van de batterij moeten verlengen en het scherm aanpassen aan de inhoud die u bekijkt.

Het wordt aangedreven door de MediaTek Helio G88 en er zullen drie varianten zijn – 4/64 GB, 4/128 GB en 6/128 GB – en we vermoeden dat er verschillende regionale beschikbaarheid van die versies zal zijn.

Redmi gaat naar de camera en verpakt in een 50-megapixel hoofdcamera aan de achterkant, samen met een 8-megapixel ultrawide, wat zorgt voor een handige koppeling. Er zijn extra macro- en dieptesensoren om het tot een quad-camera te vergroten, maar de ervaring leert ons dat de laatste twee lenzen waarschijnlijk niet de moeite waard zijn.

Er is een grote batterij van 5000 mAh, met opladen van 18 W, terwijl een oplader van 22,5 W in de doos wordt geleverd. Het beschikt over dubbele luidsprekers en een 3,5 mm koptelefoonaansluiting.

Het draait MIUI 12.5 over Android 11.

Er is geen woord over wanneer het officieel wordt gelanceerd, maar we verwachten dat het snel zal zijn. Prijzen te bevestigen.