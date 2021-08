Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomis Black Shark-submerk introduceerde eerder dit jaar de Black Shark 4-gamingtelefoonserie, maar er zijn al berichten dat het bedrijf werkt aan een opvolger die zelfs binnenkort zou kunnen debuteren.

Tipster Digital Chat Station (via MySmartPrice ) zei dat Xiaomi van plan is de Black Shark 5 te lanceren met Qualcomms nieuwste Snapdragon 888+ SoC, die ook te vinden is op de Honor Magic 3-serie, iQOO 8 en de Mi MIX 4. Houd rekening met de Black Shark 4 heeft een Snapdragon 888-chipset.

De Black Shark 5, die naar verluidt het modelnummer KTUS-A0 heeft, kan ook worden geleverd met 100W+ snelladen. Omdat de Black Shark 4 echter 120 W snelladen ondersteunt, kunnen we niet anders dan denken dat het nieuwere model ook 120 W zal krijgen. Xiaomi heeft 200W HyperCharge-technologie gemaakt, maar deze is nog niet beschikbaar in commerciële producten en er is geen bericht dat deze naar het merk Black Shark komt.

Elders zou de nieuwe gaming-telefoon van Xiaomi een batterijcapaciteit kunnen hebben die gelijk is aan of hoger is dan de capaciteit van 4.500 mAh van Shark 4, terwijl het scherm mogelijk een Full HD + -resolutie en een verversingssnelheid tot 144 Hz heeft zoals zijn voorganger. Misschien heeft het ook een geheel nieuwe koeltechnologie in de telefoon.

Xiaomi heeft nog geen officiële verklaring afgelegd of details over de Black Shark 5 bevestigd, dus neem alles hier natuurlijk met een korreltje zout.