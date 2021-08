Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft officieel zijn nieuwste vlaggenschip gelanceerd en bevestigd dat het inderdaad wordt geleverd met een selfie-camera onder het scherm.

De Xiaomi Mix 4 (die het middelste "Mi"-gedeelte van de naam laat vallen) heeft een verborgen 20-megapixel camera aan de voorkant achter een 6,67-inch gebogen AMOLED-scherm.

Het scherm heeft een resolutie van 2400 x 1200 pixels en een verversingssnelheid van 120 Hz.

Aan de achterzijde vind je een 108 megapixel hoofdcamera, plus een 50x periscoopcamera en een "free-form" ultragroothoeklens.

De telefoon wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 888 Plus-processor, met LPDDR5 RAM.

De batterij aan de binnenkant is 4.500 mAh en is compatibel met 120 W opladen wanneer bedraad. Het duurt slechts 15 minuten om 100 procent opgeladen te zijn in de Boost-modus.

Draadloos opladen is ook beschikbaar - 50 W met 100 procent opladen in slechts 28 minuten.

De Xiaomi Mix 4 is verkrijgbaar in drie kleuren: wit, zwart en grijs. Alle drie worden geleverd met de keramische unibody-behuizing met gebogen randen.

Beschikbaar in China vanaf 16 augustus, met verdere uitrol die nog moet worden aangekondigd, zal de telefoon beginnen bij 4.999 yuan (£ 556 / $ 770). Dat is voor het model met 8 GB RAM en 128 GB opslag. Er komt ook een versie met 12 GB RAM en 512 GB intern geheugen.