Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Xiaomi Mi Mix 4 wordt officieel onthuld op 10 augustus 2021, maar zoals veel smartphonefabrikanten tegenwoordig, heeft Xiaomi verschillende teases laten vallen voorafgaand aan de lancering.

De laatste is een officiële afbeelding op Weibo die de voorkant van de telefoon laat zien. Het toont slanke randen en een afgerond apparaat, maar het belangrijkste is dat de telefoon een camera onder het scherm zal hebben.

Andere gelekte specificaties zijn onder meer een 108-megapixelcamera aan de achterkant, in rechthoekige eenheid. Het is ook getipt om een telelens en een derde sensor te hebben.

Het scherm zou 6,67-inch, OLED en Full HD+ zijn. Het heeft een verversingssnelheid van 120 Hz.

De telefoon werkt op een Qualcomm Snapdragon 888 Plus-processor, met maximaal 12 GB RAM aangeprezen. Opslag zal tot 1 TB zijn op het hoogste model.

Er zal een batterij van 5.000 mAh aan boord zijn, zo wordt beweerd. De handset ondersteunt 120 W ultrasnel opladen wanneer bedraad en 80 W wanneer draadloos.

Android 11 wordt vooraf geïnstalleerd, met MIUI 12.5 bovenaan.

Pixel 6, Nintendo Switch OLED hands-on en meer - Pocket-lint Podcast 115 Door Rik Henderson · 9 August 2021

We zouden morgen alle definitieve specificaties te weten moeten komen, wanneer de handset officieel wordt onthuld in China. We houden je op de hoogte van alles over Xiaomi Mi Mix 4 terwijl het gebeurt.