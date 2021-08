Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er werd gedacht dat het volgende Xiaomi Mi Mix-apparaat om de hoek staat, en nu heeft het Chinese bedrijf aangekondigd dat de aankomende Xiaomi Mi Mix 4 over ongeveer een week zal worden onthuld.

Xiaomi deelde op Weibo en Twitter dat het een evenement houdt op 10 augustus 2021. Het bedrijf zal naar verwachting meerdere apparaten introduceren, waaronder smartphones, tablets en de nieuwste MIUI. Houd er rekening mee dat een van de belangrijkste concurrenten van Xiaomi, Samsung , de volgende dag zijn eigen lanceringsevenement, Galaxy Unpacked 2021 , zal organiseren om een geheel nieuwe reeks opvouwbare telefoons te introduceren.

Wat de Mi Mix-serie betreft, het belangrijkste is dat het altijd ging om het verleggen van grenzen en het maximaliseren van schermvastgoed. Van de dunste bezel in de eerste twee apparaten tot de slider-telefoon in de Mi Mix 3 - het ging er altijd om hoe je de meest ononderbroken weergave kunt krijgen die beschikbaar is. Daarom is een camera onder het scherm volkomen logisch voor het volgende Mi Mix-apparaat.

Wat heeft de Mi Mix 4 nog meer onder zijn riem? We zullen moeten wachten tot 10 augustus om te zien of de geruchten over de camera onder het scherm waar zijn, maar verwachten niet minder dan top-of-the-line hardware, zoals een Snapdragon 888-chipset, 8 GB of 12 GB RAM en een 5.000 mAh batterij met 120 W snel opladen.

