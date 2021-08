Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er wordt gedacht dat het volgende Xiaomi Mi Mix-apparaat om de hoek staat – het gerucht gaat dat het op 10 augustus wordt onthuld – en een nieuwe gelekte afbeelding ondersteunt dat het een ongebruikelijke camera onder het display zal hebben.

Eerder deze maand onthulde een TENAA-certificering - de nationale communicatiecertificering van China - dat er twee opslag / RAM-varianten van de schijnbare Mi Mix 4 in de pijplijn zitten, waaronder een 12 GB RAM en 256 GB opslagoptie.

Het belangrijkste van de Mi Mix-serie is echter dat het altijd ging om het verleggen van grenzen en het maximaliseren van schermvastgoed. Van de dunste bezel in de eerste twee apparaten tot de slider-telefoon in de Mi Mix 3 - het ging er altijd om hoe je de meest ononderbroken weergave kunt krijgen die beschikbaar is.

Daarom is een camera onder het scherm volkomen logisch voor het volgende Mi Mix-apparaat. Of dat de Mi Mix 4 zal heten, staat echter ter discussie - aangezien het nummer vier in het Chinees vaak wordt overgeslagen in productreeksen, omdat het een pech-nummer is.

De afbeelding, die hierboven is ingesloten en afkomstig is van de Chinese site ITHome , suggereert echter dat het geen gewone implementatie onder het scherm is, omdat deze zich naar het midden van het apparaat bevindt - niet aan de bovenkant, zoals we hebben gezien in de ZTE Axon 20 5G in het verleden.

Wat heeft de Mi Mix 4 nog meer onder zijn riem? We zullen moeten wachten tot 10 augustus om te zien of deze geruchten kloppen en wat er nog meer wordt onthuld...