De lancering van Xiaomi Mi Mix 4 komt dichterbij omdat er twee opslag-/RAM-varianten verschijnen op TENAA

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft dit jaar al één Mi Mix-telefoon gelanceerd, in zijn eerste opvouwbare smartphone, de Mi Mix Fold. Maar het lijkt erop dat het daar niet wordt gedaan.

Geruchten suggereren dat het een vlaggenschip Mi Mix-telefoon gaat lanceren, de Mi Mix 4, en een gelekte TENAA-lijst wijst op een aantal stevige internals.

Volgens de lijst kunnen we modellen verwachten met 8 GB RAM of maar liefst 12 GB, plus 256 GB opslagruimte.

Voor degenen die het niet weten, de Chinese TENAA-site is vergelijkbaar met de FCC in de VS, in die zin dat telefoons die in China worden gelanceerd, daar zullen verschijnen als fabrikanten certificering aanvragen. Het onthult vaak kernspecificaties en afbeeldingen van de telefoon.

De fabrikant is dit jaar goed bezig en is mede dankzij zijn submerken Poco en Redmi een van de dominante krachten op de smartphonemarkt geworden.

Met zijn Mi Mix-opstelling houdt hij er echter vaak van om een beetje te pronken. De Mix-serie staat erom bekend nieuwe technologie te introduceren voordat ze mainstream worden.

Of het nu gaat om het gebruik van edge-to-edge displays, wrap-around schermen of het testen van poortvrije smartphones, er is meestal iets dat de Mix onderscheidt van de andere Mi-smartphones.

Wat dat precies zou kunnen zijn voor de Mi Mix 4 moet nog blijken, maar geruchten suggereren dat het Xiaomis eerste telefoon met een ingebouwde camera zou kunnen zijn .

Er gaan ook geruchten dat we heel snel kunnen opladen – tot 120W bedraad en mogelijk 80W draadloos – maar zoals bij elk gerucht is er nog niets bevestigd.

We weten niet precies wanneer de Mi Mix 4 zal landen, maar het feit dat het op de Chinese certificeringssite begint te verschijnen, suggereert dat het – inderdaad – een echt apparaat is, en die lancering is niet in de verre toekomst.