Xiaomi nu tweede in smartphoneverkoop, haalt Apple in

(Pocket-lint) - De wereldwijde verkooprace op de smartphonemarkt is een competitieve race die al geruime tijd wordt gedomineerd door een aantal bekende namen aan de bovenkant van de schaal. De hegemonie van Samsung en Apple is een vast onderdeel van de telefoonmarkt.

Nu is echter een verschuiving bevestigd, aangezien Xiaomis aanhoudende groei en indrukwekkende verkopen eindelijk hebben gezien dat het in de top twee doorbrak en Apple verving als de op een na grootste telefoonverkoper ter wereld in het tweede kwartaal van 2021.

Het marktaandeel was maar liefst 17 procent, achter Samsungs voorsprong op 19 procent, en dat is een niveau dat nog nooit eerder is bereikt, met Apple die wegkwijnt op 14 procent. Dit betekent echter nog steeds groei voor elk van die bedrijven.

Voor Apple is het een magere 1 procent van de uitbreiding, en daarom is het de tweede plaats kwijtgeraakt. Xiaomi daarentegen zag een jaar-op-jaar groei van 83 procent om verder aan te tonen hoe het in de hitlijsten is gestegen.

De statistieken zijn afkomstig van Canalys en het heeft enige uitleg toegevoegd aan de verkoopcijfers, waarbij in het bijzonder wordt opgemerkt dat de omzetstijging van Xiaomi werd aangedreven door zijn goedkopere handsets, en dat het stimuleren van de verkoop van zijn vlaggenschiphandsets, zoals de Mi 11 Ultra , daarom zou waarschijnlijk een prioriteit zijn voor de fabrikant die vooruitgaat.

Of het zijn positie zal behouden, is natuurlijk een andere vraag - Apple zal later dit jaar weer opbloeien met de lancering van nieuwe iPhone-modellen, zoals altijd, dus je kunt verwachten dat het aantal tot op zekere hoogte zal herstellen.