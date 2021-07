Poco F3 tips en trucs: 13 geweldige functies om te proberen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Poco F3 is zonder twijfel een van de telefoons met de beste prijs-kwaliteitverhouding op de markt. Het is een verbluffend apparaat voor zijn prijsklasse, en als je er een hebt gekocht die nog nooit een Poco- of Xiaomi- telefoon heeft gebruikt, zijn er tal van stukjes in de software die het waard zijn om je tanden in te zetten.

Als MIUI nieuw voor u is en u enkele van de verborgen juweeltjes in Pocos versie van het Android-opstartprogramma wilt ontdekken, bekijk dan onze video hieronder of lees verder om enkele geweldige functies te vinden.

Om uw navigatiegebaren op hun plaats te krijgen in plaats van de eeuwenoude Android-navigatieknoppen te gebruiken, gaat u naar Instellingen > Aanvullende instellingen > Volledig scherm.

Nu zie je twee navigatie-opties. Kies "Volledig scherm gebaren". Als u nu vanaf de onderkant van het scherm omhoog veegt, gaat u naar het startscherm, of als u vanaf de rand naar binnen veegt, gaat u een stap terug. Veeg omhoog en houd vast om naar de weergave met recente apps te gaan.

Er is een interessante functie in Pocos software die een geluid via je luidsprekers afspeelt om stof te verwijderen. Zorg er eerst voor dat het volume hoog staat en ga vervolgens naar Instellingen > Aanvullende instellingen > Luidspreker wissen. Nu speelt het een geluid dat meerdere keren in toonhoogte toeneemt met als doel om licht stof te helpen verplaatsen.

Deze is vooral handig als je het gebruik van de knoppencombinatie te lastig vindt om een screenshot te maken. Veeg met drie vingers naar beneden over het scherm om een screenshot te maken. Als het niet werkt, ga dan naar Instellingen > Aanvullende instellingen > Snelkoppelingen naar gebaren en tik op de optie "Een screenshot maken". Zorg er nu voor dat de optie "Veeg met drie vingers naar beneden" is ingeschakeld.

squirrel_widget_4530346

Oké, dus als je iets nog handiger wilt, kun je dubbeltikken op de achterkant van de telefoon om een screenshot te maken. U kunt zelfs een dubbele of driedubbele tik gebruiken om een aantal verschillende functies te starten. U kunt bijvoorbeeld dubbel tikken om het meldingenpaneel naar beneden te halen en een drievoudige tik instellen om de zaklamp in te schakelen, of zelfs een daarvan gebruiken om het controlecentrum te starten.

Om dit te doen, blijft u gewoon in dat menu Gebarensnelkoppelingen van de vorige tip en selecteert u "Terugtikken". Kies nu dubbel of driemaal tikken en selecteer de functie die u wilt inschakelen. Gemakkelijk.

Zoals de meeste Android-telefoons, zie je wanneer je je achtergrond ingedrukt houdt een paar opties voor het startscherm onder aan het scherm, zodat je de achtergrond kunt wijzigen of de instellingen van het startscherm kunt wijzigen of widgets kunt toevoegen. U kunt deze echter nog sneller bereiken als u dat wilt. Voeg eenvoudig een snelkoppeling toe aan uw startscherm door lang op de achtergrond te drukken, "Widgets" te kiezen en vervolgens de snelkoppelingen "Startscherm" en/of "Wallpaper" te selecteren in de Poco Launcher-selectie.

Wanneer u nu op een van deze twee snelkoppelingen op het scherm drukt, kunt u snel naar de instellingen voor de achtergrondkiezer of het startscherm gaan.

Een andere functie die je op een aantal moderne Android-telefoons aantreft, is dubbeltikken om de telefoon te vergrendelen. Ga gewoon naar de instellingen van je startscherm door lang op de achtergrond te drukken en "Instellingen" te selecteren en op "meer" te tikken. Of druk op die snelkoppeling die je in de vorige tip hebt gemaakt.

Schakel nu de optie "Dubbeltik om scherm te vergrendelen" in en nu wanneer u dubbel tikt op het startscherm, wordt uw telefoon vergrendeld.

Dus hier is een leuk idee. Je kunt apps automatisch op kleur sorteren in de app-lade, ga gewoon naar de instellingen van je startscherm en kies "App-lade". Schakel nu de optie "Apps groeperen op kleur" in.

Wanneer u nu de app-lade opent, ziet u onderaan een reeks gekleurde stippen. Tik op een en u ziet alle apps met die kleur in het pictogram. Dus als je op zoek bent naar Spotify of WhatsApp, tik dan op het groene icoontje en je krijgt alle groene apps te zien.

Dit is een snelle en gemakkelijke manier, maar helpt om de look te krijgen die u wilt voor uw startscherm. Maar u kunt de grootte en indeling van de app-pictogrammen op uw startscherm eenvoudig aanpassen. Ga gewoon naar de instellingen van je startscherm en tik op de optie "lay-out aanpassen".

Hier vind je twee sliders. Men verandert het aantal app-kolommen. De andere past de grootte van de app-pictogrammen aan. Aanpassen aan uw voorkeur.

Pocos launcher heeft de optie om een opvallende animatie weer te geven op je vergrendelscherm wanneer je een melding krijgt. Om er een te kiezen, ga je naar Instellingen> Altijd zichtbaar en Vergrendelscherm en kies je "Meldingseffect". Kies nu de animatie die je leuk vindt. Je kunt eenvoudige gekleurde pulsen krijgen, of een die eruitziet als zwevende sterren.

Als je wilt, kun je je telefoon automatisch laten wekken wanneer je hem optilt. Ga gewoon naar het instellingenmenu Always-on display en Lock Screen en schakel de functie "Raise to Wake" in.

De Poco F3 heeft een van de schermen met de hoogste verversingssnelheid op de markt, maar is mogelijk niet standaard ingeschakeld. Ga dus naar Instellingen > Weergave > Vernieuwingsfrequentie en selecteer de optie Hoog.

De leesmodus is niet exclusief voor Poco-telefoons, maar het is handig om te hebben. Het doodt blauw licht en helpt je ogen s nachts te ontspannen. Als je wilt plannen dat het op een bepaald tijdstip begint omdat je elke avond voor het slapengaan leest, dan kan dat. Ga gewoon naar instellingen> Weergave> Leesmodus. Schakel nu de planningsoptie in. Hier kunt u een handmatige tijd selecteren of ervoor kiezen om deze bij zonsondergang te laten ingaan.

Een van onze favorieten, en een supergemakkelijke. Druk op een van de volumeknoppen en je ziet de volume-interface op het scherm verschijnen. Daaronder zit een knop die op een maan lijkt. Tik erop en je telefoon staat nu in de modus Niet storen. Je wordt niet onderbroken door meldingen totdat je het uitschakelt.

Geschreven door Cam Bunton.