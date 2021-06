Xiaomi Mi 12 zou de 200-megapixelcamera van Samsung kunnen bevatten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is onwaarschijnlijk dat de Xiaomi Mi 12 het grootste deel van een jaar zal worden uitgebracht - de Mi 11- familie is tenslotte pas de afgelopen maanden in het westen aangekomen - maar dat heeft de geruchtenmolen niet gestopt die al begint te karnen.

Naar verluidt in ontwikkeling, zou het volgende vlaggenschip worden geleverd met de 200-megapixel Isocell-camerasensor van Samsung. Speculatie suggereert ook dat de volledige camera-eenheid het resultaat zal zijn van een samenwerking tussen Xiaomi , Samsung en Olympus.

Naar verluidt werkt Samsung al een tijdje aan een 200 megapixel-sensor - in april was er een suggestie dat de Samsung Galaxy S22 Ultra deze zou gebruiken . De Olympus-hoek is echter relatief nieuw. Er wordt gezegd dat er zelfs Olympus-branding op de achterkant zou kunnen zijn.

Er is eerder gezegd dat de sensor 1,28 µm pixels zal hebben en 1/1,37-inch groot zal zijn. MySmartPrice schrijft ook dat de sensor zelf 192 megapixels zal zijn, waarbij de cameraclaim van 200 megapixels wordt versterkt door aanvullende sensoren.

Er gaan ook geruchten dat de Xiaomi Mi 12 zal draaien op de Qualcomm Snapdragon 895. Uiteraard moet deze chipset nog worden aangekondigd, en handsets zullen deze waarschijnlijk pas in 2022 gebruiken.

Dat lijkt te passen bij de timings van Xiaomi, dus dit keer was er maar een klein snufje zout nodig.

Geschreven door Rik Henderson.