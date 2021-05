Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens de laatste week van de regering-Trump verklaarden de VS dat Xiaomi een "Communistisch Chinees militair bedrijf" (CCMC) is. Nu, onder de regering van Biden, zijn de VS teruggekeerd door Xiaomi formeel van zijn zwarte lijst te schrappen.

De Amerikaanse districtsrechtbank van het District of Columbia heeft onlangs een bevel uitgevaardigd dat de aanwijzing van Xiaomi door het ministerie van Defensie als CCMC ontruimt, wat de Amerikanen zou hebben geblokkeerd om in de Chinese technologiegigant te investeren. Houd er rekening mee dat Xiaomi de VS in februari heeft aangeklaagd en in maart een voorlopige voorziening heeft gewonnen. Een rechter noemde de zwarte lijst "willekeurig en grillig".

Toen, in mei, maakten Xiaomi en de DoD plotseling bekend dat ze een akkoord hadden bereikt. Tussen die schikking en de laatste beslissing van de rechtbank lijkt Xiaomi buiten het vizier van de Amerikaanse regering te vallen. In reactie op dit nieuws stuurde Xiaomi Pocket-lint de volgende verklaring :

“Het bedrijf [Xiaomi] is dankbaar voor het vertrouwen en de steun van zijn wereldwijde gebruikers, partners, medewerkers en aandeelhouders. Het bedrijf [Xiaomi] herhaalt dat het een open, transparant, beursgenoteerd, onafhankelijk beheerd en beheerd bedrijf is. Het bedrijf [Xiaomi] zal doorgaan met het leveren van betrouwbare consumentenelektronicaproducten en -diensten aan gebruikers, en meedogenloos geweldige producten bouwen tegen eerlijke prijzen om iedereen in de wereld een beter leven te laten genieten door middel van innovatieve technologie. "

De regering-Biden moet nog aankondigen of ze overweegt de sancties van Trump tegen Huawei op te heffen, een andere Chinese technologiegigant die geen zaken kan doen met Amerikaanse bedrijven. Het wordt ook geconfronteerd met beschuldigingen dat het een bedreiging voor de nationale veiligheid is.

